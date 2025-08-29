LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Cartel que anuncia el cierre por jubilaciónen de un establecimiento en Logroño Sonia Tercero

La Rioja pierde más de 1.600 autónomos en una década pese a los millones en ayudas

El Ejecutivo ha pagado 32,6 millones desde febrero de 2024 cuando puso en marcha un plan para incentivar el trabajo por cuenta propia

Carmen Nevot

Carmen Nevot

Logroño

Viernes, 29 de agosto 2025, 07:25

En julio, en el debate sobre el estado de la región, en uno de los últimos plenos del Parlamento antes de que colgara el cartel ... de cerrado por vacaciones, el presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, anunció un plan de relevo generacional para los autónomos que persigue evitar que muchos negocios bajen la persiana por falta de reemplazo. En la práctica, la iniciativa, a propuesta de UPTA, adscrita a UGT, consiste en ofrecer a los autónomos que estén próximos a la jubilación que ejerzan de mentores con chavales o empleados para que aprendan el oficio.

