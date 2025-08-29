LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Mónica Ferrero, en su tienda de ropa de bebé, en Logroño Mónica Ferrero

Mónica Ferrero

Dueña de Amorosos
«Las ayudas están bien, pero parte de lo que te dan Hacienda te lo quita»

La fórmula para mantenerse es «innovar y estar a pie de calle», asegura tras 27 años al frente de su propio negocio

Carmen Nevot

Carmen Nevot

Logroño

Viernes, 29 de agosto 2025, 07:27

Mónica Ferrero siguió la tradición familiar. Sus padres tenían un comercio de ropa en Logroño y ella, con los años, decidió montar el suyo propio. ... Al principio, de moda de mujer. Eso fue en 1998 y en 2013 dio un giro y se dedicó en exclusiva a la ropita de bebé en 'Amorosos'. En nada cumplirá 30 años como autónoma, un trabajo que no sólo le permite sobrevivir a las grandes cadenas, dice, sino afortunadamente «vivir» haciendo lo que le gusta: «estar a pie de calle, cerca de la gente, socializar, asesorar, ofrecer calidad frente a cantidad e innovar». Una fórmula con la que se emplea a diario y que en su caso funciona pese a las trabas, sobre todo fiscales, que se ha encontrado en el camino.

