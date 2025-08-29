Pradillo estalla tras la prohibición de celebrar este sábado la procesión de la Virgen del Villar La localidad denuncia que no ha recibido ninguna justificación «clara ni comprensible» para esta anulación «de última hora»: «Supone un acto de desprecio hacia las costumbres más arraigadas de la comunidad»

Javier Ezquerro Logroño Viernes, 29 de agosto 2025, 20:36 | Actualizado 21:12h. Comenta Compartir

Cuando apenas quedaban 48 horas para que se celebrase la tradicional procesión de la Virgen del Villar de Pradillo, prevista para este sábado, el pueblo ha recibido la decisión de la Jefatura Provincial de Tráfico en La Rioja de no autorizar su desarrollo. La determinación, «comunicada apenas 48 horas antes, es un acto de desprecio hacia una de las costumbres más arraigadas y significativas de nuestra comunidad».

La alcaldesa de la citada localidad, Anais Martínez Soriano, ha explicado que la razón que ha dado Tráfico es que «hemos presentado la solicitud para cortar la N-111 demasiado tarde, pero siempre lo hemos hecho igual y nos han dejado, así que ese argumento no nos vale». Para poder procesionar hasta la ermita, situada a algo más de medio kilómetro del pueblo, es necesario interrumpir el tráfico en la nacional durante una hora aproximadamente, algo que ha venido realizándose tradicionalmente.​ Su celebración, no obstante, coincidía con la operación retorno y con la falta de efectivos por la Vuelta Ciclista a España.

«La suspensión unilateral de este acto priva a los vecinos de la oportunidad de honrar su historia y participar en un rito que define nuestra esencia», ha señalado el Ayuntamiento, que ha denunciado «la falta de respeto por las tradiciones populares» y se ha quejado de que «no se nos ha proporcionado una justificación clara ni comprensible».