La Delegación responde al Ayuntamiento de Pradillo: «Solo cabe hablar de negligencia» La institución señala la «falta de cumplimiento» de los plazos por parte de la localidad: «Debe de reconocer que este año se ha hecho mal y no asumen las consecuencias»

La Rioja Sábado, 30 de agosto 2025, 00:37

Tan solo unas horas más tarde de que se conociese la noticia de que se suspendía la procesión de la Virgen del Villar de Pradillo, la Delegación del Gobierno en La Rioja ha salido a defenderse. Esta, a través de un largo comunicado dirigido a los medios, ha hecho hincapié en la «falta de cumplimiento» de los plazos por parte del Consistorio de la citada localidad riojana. «Solo cabe hablar de negligencia por parte del Ayuntamiento de Pradillo y no de la Jefatura Provincial de Tráfico», ha apuntado.

Da la casualidad de que este fin de semana están restringidos todos los eventos en las carreteras por la operación retorno del verano, medida recogida en la resolución de la DGT -publicada en el BOE del 25 de enero- que afecta a la celebración del citado acto local, ya que requería del corte en un tramo de la N-111 de medio kilómetro por un periodo de una hora.

Según la citada resolución, existía una posibilidad de realizar aquellos actos o pruebas deportivas que se hubiesen coordinado «con la suficiente antelación» con los sistemas de retención periódica o desvío correspondientes, con la señalización adecuada a cada caso. Podían habilitarse, por tanto, «soluciones especiales para algunos eventos tradicionales, pero planteándolo con la suficiente antelación». Y en el Ayuntamiento de Pradillo, según la Delegación, este procedimiento se solicitó el 6 de agosto para el día 31 de ese mismo mes, «pero este proceso no se ha producido hasta 27 de agosto, para este sábado».

«Si se hubiera planteado con los plazos adecuados, la Guardia Civil de Tráfico hubiera dispuesto de todo el mes de agosto para poder evaluar la situación y proponer posibles soluciones, como se han llevado a cabo con la Vuelta Cicilista a España, que requiere modificar el tráfico habitual por las carreteras riojanas, cuyos organizadores llevan todo el año diseñando la prueba y los operativos de seguridad asociados a todas sus etapas».

A ello se suma, añade el comunicado, que en esta última semana la Benemérita debe efectuar su planificación del control de la Operación Retorno del Verano de la DGT en La Rioja, por lo que «no ha podido abordar el informe solicitado por la Jefatura Provincial de Tráfico sobre Pradillo por falta de cumplimiento de los plazos por parte del Ayuntamiento de esta localidad». Por tanto, «solo cabe hablar de negligencia por parte del Consistorio de Pradillo y no de la Jefatura Provincial de Tráfico».

La Delegación, además, ha alegado que el desprecio que apuntaba la localidad riojana «se produce por la propia Corporación municipal, que no considera necesario garantizar la seguridad vial en una carretera nacional y desprecia realizar sus solicitudes con el plazo adecuado».

«Nos encontramos, por tanto, con un acto de falta de lealtad entre administraciones, dado que es un procedimiento que el Ayuntamiento de Pradillo conoce cómo tramitar, ya que lo realizado correctamente en años anteriores. Sin embargo, debe reconocer que este año se ha hecho mal y no asumen las consecuencias».

«Si de algo no se le puede acusar a la Dirección General de Tráfico es de falta de respeto por las tradiciones populares», han incidido, porque existe «una resolución específica de limitación de los cortes de tráfico en las fechas especiales». En ella, de hecho, «se establece un procedimiento concreto para poder llevarlas a cabo, para minimizar la fluidez del tráfico a la vez que se garantiza siempre la seguridad vial».

Por último, la Delegación del Gobierno en La Rioja, junto con los organismos implicados, se ha dirigido a los vecinos del municipio. «Lamentamos que os hayáis vistos privados por falta previsión este año de una de sus tradiciones locales, esperando que en próximas ediciones no suceda lo mismo».