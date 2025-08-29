LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Trabajadores de las plantas de CMP Automotive Handling y Sealing, durante unos paros convocados este verano. JUAN MARÍN

Los primeros despidos por el cierre de CMP, pendientes de la firma del juez

La extinción de los contratos de trabajadores, prevista a partir del 31 de agosto, se demora hasta que el magistrado dé el visto bueno

Juan Carlos Berdonces

Juan Carlos Berdonces

Logroño

Viernes, 29 de agosto 2025, 07:38

El expediente de regulación de empleo (ERE) que acabará con el despido de los más de doscientos trabajadores que forman parte de las plantillas ... de CMP Automotive Handling y Sealing tardará unos días en ejecutarse a pesar de que ya tiene la autorización del titular del Juzgado de lo Mercantil. Los representantes sindicales acudieron ayer a la reunión con la dirección de las factorías ubicadas en el polígono Cantabria y con los administradores concursales –desde la entrada en concurso de acreedores son los que gestionan el día a día de ambas plantas industriales– con la intención de concretar ya la fecha de salida de los primeros empleados y de conocer cómo será el proceso de cierre en próximas fechas.

