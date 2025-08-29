Los primeros despidos por el cierre de CMP, pendientes de la firma del juez

El expediente de regulación de empleo (ERE) que acabará con el despido de los más de doscientos trabajadores que forman parte de las plantillas ... de CMP Automotive Handling y Sealing tardará unos días en ejecutarse a pesar de que ya tiene la autorización del titular del Juzgado de lo Mercantil. Los representantes sindicales acudieron ayer a la reunión con la dirección de las factorías ubicadas en el polígono Cantabria y con los administradores concursales –desde la entrada en concurso de acreedores son los que gestionan el día a día de ambas plantas industriales– con la intención de concretar ya la fecha de salida de los primeros empleados y de conocer cómo será el proceso de cierre en próximas fechas.

«Pero nos hemos ido de ese encuentro sin tener aún nada claro», lamentaban portavoces sindicales en declaraciones a este periódico. La situación, eso sí, ya no tiene marcha atrás y el desenlace está claro: despido colectivo por la liquidación de las plantas. «Pero los primeros trabajadores que iban a recibir ya la carta de salida el próximo 31 de agosto tendrán que esperar unos días», añadían los representantes de la plantilla.

¿Por qué? «Se necesita la firma del juez del Juzgado de lo Mercantil y como estamos en agosto, que es un mes inhábil a efectos judiciales, no hemos podido cerrar nada», relataban, con el consiguiente «enfado» de los trabajadores cuando han conocido la noticia. «Estamos deseando que todo esto acabe ya», confesaba Iván Solano, operario de CMP Automotive Handling, que reconocía que cada día que pasa «casi que lo celebramos».

«Estamos deseando que esto acabe ya, ahora hay compañeros que han de esperar más días para salir y otros que tenemos que aguantar dos semanas» Iván Solano Trabajador de CMP Automotive Handling

En cambio, la «agonía», en palabras de diferentes trabajadores para definir la situación en la que llevan inmersos los últimos meses, continuará unas fechas. «Hay compañeros que tendrán que esperar al martes o el miércoles próximos para tener ya la carta de despido», añadía Solano. Y otros «que aún tendremos que esperar dos semanas, hasta el 12 o el 14 de septiembre», para cerrar una etapa laboral y ver cómo las plantas de CMP Automotive Handling y Sealing desaparecen del mapa industrial de La Rioja.

Hasta entonces, la actividad sigue «y continuamos haciendo piezas para el cliente –la multinacional alemana de automóviles Volkswagen–», en alusión a las juntas de estanqueidad que se fabrican en las factorías de Logroño y que luego se colocan en las puertas de los modelos Seat.

Desde marzo

Aunque la actividad se mantendrá prácticamente hasta el cierre, este último medio año no ha sido fácil en las plantas de CMP Automotive Handling y Sealing. En marzo los sindicatos ya empezaron a denunciar de manera pública la situación en la que estaban los trabajadores, el riesgo de un despido colectivo y la necesidad de un plan de viabilidad para revertir la situación.

Y en mayo la dirección del grupo ya trasladó a los sindicatos que había solicitado la entrada en concurso de acreedores ante la grave situación de las dos fábricas. Ya entonces, agosto aparecía en el horizonte como el momento de decretar el cierre definitivo. El comité respondió a ese anuncio con una convocatoria de huelga a primeros de junio que finalmente quedó en suspenso tras la llegada de los administradores concursales. Pero el hartazgo de la plantilla crecía y en julio sí se plantó para exigir «por todos los medios» que se cumpliera con el pago del incentivo prometido por la producción en verano, una vez que ya el cierre y la liquidación ya eran inevitables.

Y a finales de julio, porque en agosto es inhábil en los juzgados, se presentó el ERE de extinción para todos los trabajadores que recibía la autorización del magistrado de lo Mercantil. Ahora, una vez que llegue la firma del juez, ya se podrá empezar a cerrar de manera oficial la historia de CMP Automotive Handling y Sealing.