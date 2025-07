Los 200 trabajadores de CMP Sealing y Handling se van a la calle entre el 31 de agosto y el 15 de septiembre

Tras meses de incertidumbre, los 200 trabajadores de CMP Automotive Sealing y Handling en el polígono de Cantabria se irán a la calle entre el ... 31 de agosto y el 15 de septiembre, así lo ha autorizado el titular del Juzgado de lo Mercantil número 6 después de que la dirección de la fábrica, en concurso voluntario de acreedores por causas económicas desde el pasado mes de mayo, solicitara un ERE acordado con la plantilla.

Se trata, para Jaime Calvo, responsable de USO Industria, la crónica de un cierre anunciado desde que se alcanzó el acuerdo con el administrador concursal y, por tanto, «que el juez autorizara el cierre estaba claro», es más «era inminente porque desde el primer momento nos dijeron que no había viabilidad y el cierre era sí o sí».

A primeros del pasado mes de julio, recuerda Calvo, la plantilla de estas dos fábricas del sector de la automoción, después de día y medio de huelga, lograron un incentivo a la producción en los tres últimos meses de actividad, entre junio y agosto. Una bocanada de oxígeno «transitoria» porque «había que seguir sirviendo piezas a SEAT, si no, se liquidaba antes», de ahí que se pactó continuar suministrando y en contraprestación el grupo Volkswagen -su principal cliente, que compra piezas para las puertas de los vehículos sobre todo de la marca SEAT– abonaría un bonus a los trabajadores.

La plantilla lleva meses digiriendo una situación a la que se han visto abocados por causas económicas, asegura Elena Berruezo, de CCOO. Para más inri, detalla, al haber un concurso de acreedores los despidos no llevan aparejado un plan de recolocación de la plantilla ni tampoco una aportación al Tesoro Público para mayores de 50 años, requisitos que tienen que cumplir otro tipo de despidos. En cualquier caso, desde este sindicato, señala, están intentando buscar salida a los en torno a cien trabajadores de CMP Handling en otros centros especiales de empleo.

En principio, detalla, el grueso de la plantilla se irá a la calle el 31 de agosto, aunque algunos de los empleados podrían estar un par de semanas más en función de las piezas pendientes de suministrar. «Si vemos que se alarga más de septiembre habrá que volver a negociar porque teníamos fechado hasta el 31 de agosto», apunta. Los trabajadores cobrarán 20 días por doce mensualidades con un máximo de una anualidad, al ser el tope que cubre el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), entidad pública a la que tendrán que recurrir.

La empresa, apunta Miguel Angel, secretario general de Industrias de CCOO, «tiene unas pérdidas considerables», incluso deben el alquiler de los terrenos sobre los que se levantan las dos plantas, así que «salvo que consiguiesen algo de liquidez de la venta de las máquinas entendemos que al final acabarán yendo a cobrar del Fogasa».

La amenaza de cierre se cernía sobre CMP desde que el grupo Volkswagen, que ya ha buscado quién les provea las piezas, comunicó la pérdida de confianza en Sealing y Handling y «una vez que no tienes cliente no tiene sentido seguir adelante porque o buscas otros productos o no hay nada que sea viable para el mantenimiento».