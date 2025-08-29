El plan para Madre de Dios pasa por adecuar un parque con medios propios en el solar del convento este año

Javier Campos Logroño Viernes, 29 de agosto 2025, 11:53 | Actualizado 12:21h. Comenta Compartir

Ya hay plan para Madre de Dios, el mismo que se concreta con lo ya adelantado por Diario LA RIOJA tras el derribo del convento que ha dejado exenta la iglesia: un nuevo parque urbano en el solar resultante. Así, en una primera fase, el Ayuntamiento de Logroño acondicionará con medios propios este mismo año un espacio verde en los terrenos liberados tras el desmontaje de las otrora dependencias conventuales.

El proyecto, «que recreará la estética del claustro primigenio, concepto que se reforzará con la plantación de especies habituales en estos espacios», ha sido presentado este viernes por el alcalde, Conrado Escobar, a pie de parcela, donde junto a los concejales Íñigo López-Araquistáin y Laura Lázaro ha adelantado también una segunda fase para actuar sobre el edificio que se mantiene a fin de añadir nuevos usos compatibles con la actividad del actual centro cívico (abriendo una puerta de acceso precisamente por el parque).

Planos municipales del futuro parque.

El elemento más característico del futuro parque será el espacio triangular que se creará en la zona noreste. «En esa zona, se habilitará una zona estancial con una superficie de arena amarilla y, mediante bancos, crearemos una zona de encuentro, con la fuente en medio» (la que daba forma al antiguo claustro y que se ha salvado de la demolición), han explicado. «Una fuente que, en este caso, no tendrá uso bebedero, sino que será el soporte ornamental de una selección de flor de temporada que colgará de la misma», ha añadido posteriormente el Consistorio capitalino en nota de prensa.

El espacio contará con dos paseos, que convergerán en dos puntos. «El arbolado que se ha elegido será uno de los elementos fundamentales que nos permitirá recrear la temática de claustro. Se trata de cipreses y naranjos porque son las especies que suele ser más habitual encontrar en estos lugares«, han continuado con sus explicaciones.

Además de los ejemplares de las especies mencionadas, otro efecto que se buscará con el diseño del parque será dar continuidad a la vegetación existente en la calle Madre de Dios. Para ello, en el lineal de la zona en la que se va a actuar que da a dicha vía, se plantarán cuatro liquidámbares que seguirán la alineación de esta especie en la acera.

El ajardinamiento se completará con laureles y rosaledas, seto de diferentes especies y césped. El nuevo espacio tendrá una superficie ajardinada de 1.129 metros cuadrados que, junto a la superficie de los dos caminos, completará un total de más de 1.450 metros cuadrados de actuación.

«Este espacio público tiene que jugar un doble papel: por un lado, oxigenar un barrio con un tipo de urbanismo en el que las viviendas están concentradas y dotarlo de un pequeño pulmón. Pero tiene que jugar otra función: servir de complemento a lo que tiene que desarrollarse en la iglesia de Madre de Dios que, una vez liberado este terreno, hace falta que esté en las mejores condiciones. Para ello, ya estamos trabajando en un proyecto que permita reforzar, acondicionar de la mejor manera posible el interior de este edificio. Y probablemente, la primera intervención que haya que hacer sea un refuerzo estructural exterior«, ha adelantado.

Una vez concluida la nueva zona verde, que se prolongará desde la calle Madre de Dios al paseo del Prior dando continuidad al actual paseo Basilio Guerra Cárdenas, el gobierno local valorará a través de su Unidad de Movilidad las posibilidades de introducción de medidas que favorezcan el establecimiento de una zona de tráfico más calmado en los accesos peatonales a este nuevo espacio, como elevar el actual paso de peatones frente a la entrada a la iglesia.