El Parlamento roza la unanimidad para aprobar la Ley de Ordenación Farmacéutica

La vuelta a la actividad del hemiciclo ha resultado densa por la condensación de temas a tratar en los casi nueve horas de duración de la sesión ... . Para el colofón estaba reservado el debate de la Ley de Atención y Ordenación Farmacéutica, un proyecto que llevaba años gestándose y que supone la modernización de la vigente, que databa de 1998.

Se aspiraba a la unanimidad, pero Podemos-IU se abstuvo al no ser consideradas sus once enmiendas. El PSOE solo vio aprobada una de su centenar largo de propuestas, pero aun así la apoyó por lo «necesaria». «Fue durante la pasada legislatura durante se configuró y se han mantenido sus pilares fundamentales», ha explicado el parlamentario Miguel González de Legarra. Vox también dio el sí como «voto de confianza» pero dejando claro que «no se fía del PP, en palabras de Héctor Alacid.

Tras el pleno, el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de La Rioja, Miguel Ángel García, ha asegurado que la noticia «aporta estabilidad al sector, que tanto necesita». Para García, el ciudadano va a notar «la ampliación de servicios» y, especialmente se sentirá en los pequeños pueblos, gracias a los botiquines rurales que permitirá «en aquellos pueblos donde no hay farmacia, podrán tener atención de calidad porque se podrán compatibilizar los horarios de los médicos con los del farmacéutico, cosa que ahora no se podía y es fundamental». De la misma forma, la implantación de los sistemas personalizados de dosificación permitirá «una mejor atención a los que más lo necesitan, gente mayor, polimedicada o que vive sola».

Esa concordia en la aprobación de la ley no se ha vivido, como era previsible, en las proposiciones presentadas por los grupos de la oposición. El PSOE presentó dos: una pidiendo la incorporación en el Seris del glioblastoma, un cáncer en el cerebro; y, la segunda, solicitando ayudas para que las personas con rentas mínimas puedan acceder a la vivienda. Sobre la primera, Alberto Olarte ha indicado que «es una ocurrencia» especialmente cuando «el 27 de agosto incorporó ese tratamiento al sistema de salud, por lo que los riojanos afectados por esa enfermedad serán tratados como el resto». Respecto a la segunda, el PP ha argumentado que los problemas de vivienda proceden de la «política del Ministerio» y que parte de las soluciones pasan por las iniciativas que ha emprendido el Ejecutivo de Capellán.

Podemos-IU ha presentado, por su parte, dos propuestas. Una para exigir el cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria y otra para mejorar las condiciones de los bomberos forestales, ampliada por petición del PSOE a todo el personal de extinción. En la primera, el PP ha valorado muy positivamente un punto de los defendidos por Izquierda Unida que se enmendó hasta acabar pidiendo a la Delegación de Gobierno que reforzase la vigilancia de mercancías por las carreteras riojanas en época de vendimia para evitar fraudes. Pero la proposición, en los modificados, cambió de numeración y esa idea, que hasta entones era el punto tres pasó a convertirse en el 5. Los dos parlamentarios de IU así lo entendieron, pero la consigna no se comprendió en el grupo popular que, ante la duda, votó no. Y dejó solos a Henar Moreno y Carlos Ollero, en contra de lo que habían garantizado minutos antes. «Tierra, trágame», debió de pensar el diputado encargado de controlar el sentido del voto.

Sobre los bomberos forestales se ha debatido, pero no hubo acuerdo y la proposición de Henar Moreno decayó con un 19-14 en contra.

Quedaban las dos proposiciones de Vox, sobre el apoyo a los funcionarios de prisiones de la cárcel de Logroño y sobre la necesidad de más médicos y la ampliación de plazas MIR en La Rioja. Con algunos matices, pero ambas han sido apoyadas por el PP y la de la necesidad de galenos, también por el PSOE.