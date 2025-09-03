LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Javier García, líder del PSOE, se dirige al hemiciclo. Sonia Tercero

El Parlamento roza la unanimidad para aprobar la Ley de Ordenación Farmacéutica

El grupo popular rechaza las proposiciones socialistas, se lía con una de IU y aprueba las de Vox

Víctor Soto

Víctor Soto

Logroño

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 19:59

La vuelta a la actividad del hemiciclo ha resultado densa por la condensación de temas a tratar en los casi nueve horas de duración de la sesión ... . Para el colofón estaba reservado el debate de la Ley de Atención y Ordenación Farmacéutica, un proyecto que llevaba años gestándose y que supone la modernización de la vigente, que databa de 1998.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario
  2. 2 Cae una banda nacional de estafadores, uno de ellos riojano
  3. 3 AGE pagará a 79 céntimos el kilo de tinta y a 70 la blanca
  4. 4 El concierto de Izal sube a los 193.600 euros con IVA y la DJ del cohete serán 12.100 más
  5. 5 Decide a quién quieres premiar
  6. 6 Un guarda lleva ante la Justicia la gestión forestal del hayedo de Santiago en Munilla
  7. 7 La Rioja tendrá entre dos y tres vuelos semanales a Barcelona desde 2026
  8. 8

    EE UU hunde una lancha que salió de Venezuela con droga y mata a once personas
  9. 9 Ryanair elimina vuelos de Vitoria, Zaragoza y Santander
  10. 10 Atropellado en un hombre de 65 años en Logroño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El Parlamento roza la unanimidad para aprobar la Ley de Ordenación Farmacéutica

El Parlamento roza la unanimidad para aprobar la Ley de Ordenación Farmacéutica