Capellán anuncia vuelos a Barcelona desde la primavera de 2026 El presidente de La Rioja explica que se abrirá una licitación por 1,1 millones anuales durante dos años con un frecuencia de entre dos y tres vuelos semanales

Víctor Soto Logroño Miércoles, 3 de septiembre 2025, 09:45 | Actualizado 10:24h. Comenta Compartir

Gonzalo Capellán ha abierto fuerte el curso político, con anuncios diversos en el primero pleno del tercer curso político de su legislatura. El presidente de La Rioja ya había dejado claro que el aeropuerto de Agoncillo va a ser una de sus apuestas para tratar de dinamizar La Rioja. En los próximos días se conocerán las ofertas presentadas para operar un vuelo a Londres y otro a una capital europea. Pero, además, el presidente del Ejecutivo se guardaba un as en la manga que ha exhibido este miércoles en el Parlamento.

La Rioja volverá a contar con una conexión aérea con Barcelona, como ya tuvo hace más de una década. El Gobierno regional invertirá 1,1 millones anuales (durante dos años) para licitar esos vuelos que «deberán iniciarse en la primavera de 2026 y cuyos billetes podrán comprarse a finales de 2025».

Entre las condiciones del convenio está la operatividad con un avión CRJ1000 con «100 asientos» y deberá tener «entre 110 y 130 frecuencias anuales», es decir, «dos o tres vuelos semanales» entre Agoncillo y la ciudad condal. Esta conexión permitirá no solo que los riojanos «puedan acceder al segundo mayor aeropuerto de España», sino que «otros vuelos directos puedan llegar a La Rioja vía Barcelona» sin que los turistas tengan que recoger sus maletas en El Prat, sino que lleguen directamente a Agoncillo. Además, este vuelo, según Capellán obligará a AENA a «por fin tendrá que hacer que el aeropuerto tenga más horarios y servicios».

Londres y otra ciudad europea

Este nuevo destino se añade a los dos del contrato licitado el pasado mes de julio para promover la imagen de La Rioja como destino turístico en mercados internacionales, por un importe total de 2.783.000 euros, y que incluirá ofertar dos destinos europeos en el Aeropuerto Logroño-Agoncillo, uno de ellos Londres, y otro a elegir por parte de la adjudicataria del servicio, priorizando ciudades europeas de Francia, Alemania, Italia, Irlanda y los países bálticos.

Este contrato, que se suscribirá por un plazo de dos años prorrogables, forma parte de un plan a siete años en el que el Ejecutivo regional, a través de la Sociedad La Rioja 360 Grados, prevé invertir 13.730.000 euros.

El inicio de contrato sería el 1 de noviembre de este año, aunque los vuelos no estarían operativos hasta el 1 de abril como muy tarde. Las aerolíneas deben ofertar al menos dos vuelos semanales por cada destino, que en los dos primeros años serán Londres y otra ciudad europea. A partir del tercer año la operativa irá creciendo con más destinos hasta poder llegar a cinco en el último año de contrato (noviembre de 2031-octubre de 2032), pero la capital británica se mantendrá durante toda la vigencia.

Promoción de La Rioja

El objetivo del contrato es la promoción de la imagen de la comunidad autónoma como destino turístico en mercados internacionales, por lo que las aerolíneas interesadas –el plazo para presentar ofertas finaliza a primeros de septiembre– tendrán que desarrollar acciones de promoción en aeropuertos (cartelería, pantallas...), en canales digitales (redes sociales, newsletters, webs...), publicidad en medios impresos (revistas a bordo de aviones, folletos...), en el exterior de las aeronaves, marketing experiencial en vuelos y publicidad digital y audiovisual (pantallas a bordo o plataformas digitales). La Rioja como destino turístico ha de ser siempre el 'leit motiv' del contrato de patrocinio.