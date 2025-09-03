La Rioja retoma la contratación en origen de temporeros agrícolas tras dos décadas Una empresa de Alfaro trae a 40 trabajadores senegaleses para la campaña de la fruta

La Rioja Logroño Miércoles, 3 de septiembre 2025, 11:47 | Actualizado 12:13h. Comenta Compartir

La Comisión de Flujos Migratorios de La Rioja ha confirmado hoy un hito histórico para el sector agrícola de la región: se ha tramitado por primera vez en aproximadamente veinte años un expediente de contratación en origen. Una empresa de la localidad de Alfaro ha contratado a 40 trabajadores senegaleses para reforzar su plantilla durante la campaña de la fruta.

Esta iniciativa se ha puesto en marcha tras ofrecer la empresa cincuenta puestos de trabajo en la Oficina de Empleo, de los cuales solo diez fueron cubiertos por demandantes locales. Ante la falta de mano de obra, se activó el proceso para la contratación de los cuarenta trabajadores restantes directamente desde Senegal. Estos trabajadores llegaron a mediados de junio y su contrato se extiende hasta el 30 de septiembre.

A diferencia de los contingentes de trabajadores circulares, este grupo de senegaleses tiene un contrato de tipo estable, lo que significa que solo pueden trabajar para la empresa que los ha contratado. Dicha empresa se hace cargo de todos los gastos de viaje y alojamiento. Esta modalidad busca establecer una relación laboral a largo plazo, ya que la compañía ha manifestado su interés en poder contratar a estos mismos trabajadores durante las próximas cuatro campañas, un proceso que se verá facilitado en el futuro.

Los miembros de la Comisión han mostrado su satisfacción por este acuerdo, destacando las crecientes dificultades para encontrar mano de obra en el sector agrícola.

Contra el fraude

Durante la reunión, también se anunció que se dará continuidad a la experiencia piloto de la campaña anterior para combatir la suplantación de identidad. El año pasado, un operativo conjunto de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la Policía Nacional y la Guardia Civil utilizó sistemas informáticos para verificar in situ las identidades y las altas en la Seguridad Social. Esta medida ha permitido actuar de forma inmediata contra los casos detectados de empleo irregular.

La Comisión de Flujos Migratorios, presidida por la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz Nalda, contó con la asistencia de representantes de diversas instituciones y organizaciones, incluyendo el Ejecutivo central, el Gobierno de La Rioja, el Ayuntamiento de Logroño, sindicatos agrarios, la Federación de Empresas de La Rioja (FER), la Asociación de Bodegas Familiares, la Federación Riojana de Municipios y varias entidades sociales.