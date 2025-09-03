Capellán rechaza «el extremismo xenófobo» en la acogida de menores inmigrantes

Víctor Soto Logroño Miércoles, 3 de septiembre 2025, 11:52 Comenta Compartir

La acogida de menores ha sido otro de los temas estrellas de este retorno a la actividad parlamentaria regional. La primera pregunta oral al pleno, realizada por Héctor Alacid (Vox), ha versado sobre la acogida. El parlamentario del partido de Santiago Abascal ha criticado al Ejecutivo regional por no recurrir el decreto de acogida y ha abogado por que la cifra de acogida sea «cero».

El presidente de La Rioja ha respondido con contundencia, y, tal y como anunció el lunes, ha abogado por acoger con responsabilidad y ha mostrado «el rechazo al extremismo xenófobo» porque «nada puede estar por encima de los valores humanos». «Pondremos los medios disponibles para la acogida, pero con plena integración humana», ha señalado, pero «sin romper el modelo de éxito social de La Rioja». Además, ha vuelto a hacer hincapié en que el Ejecutivo ya se ha puesto en contacto «con las entidades del tercer sector, con la diócesis y con familias para garantizar la acogida». También ha dejado claro que él huye «de los extremos»: «De quienes dicen que no puede entrar una sola persona en La Rioja, pero también de quienes plantean que se puede acoger sin límite desbordando el sistema y poniendo en riesgo de ruptura nuestra cohesión social».

Posteriormente, Henar Moreno ha vuelto a sacar el tema para pedir un esfuerzo del Gobierno regional para «incrementar las plazas» y ha rechazado el discurso «xenófobo, racista y de odio» y la idea de que «la inmigración genera problemas». «Los que generan enfrentamientos son los que avivan los incidentes como los de Torre Pacheco», ha abundado. Además, ha propuesto a la consejera de Salud y Asuntos Sociales «una oferta de empleo público de educadores sociales, trabajadores sociales, personal de enfermería y sanitario exclusivo para la atención» y ha preguntado «por qué no se han adquirido vividas plegándose a la presión vecinal, como en Navarrete» o «por qué no se crea el grado de Educación Social en la UR» así como «por qué no se ha hecho una campaña específica con familias de acogida» y por qué «no se han reunido con ayuntamientos, incluso del PP, que se ofrecen a acoger».

Para la consejera, el principal problema es que La Rioja todavía no conoce las cifras de acogida y ha denunciado que «el Gobierno de España es el único que ha cambiado de criterios». «La Rioja ha hecho un esfuerzo enorme para ofrecer más plazas desinstitucionalizadas», pasando de 135 a 153. «La recomendación del Ministerio es una plaza de menor tutelado por entre 2.250 y 2.500 habitantes y en La Rioja, actualmente, hay una plaza por cada 2.118 habitantes».