Manzanos espera la autorización europea para estudiar «el arranque de viñedo financiado»

Vox exige medidas para solucionar la crisis vitivinícola una vez que «las ayudas solo han llegado a los bodegueros, no a los viticultores»

Logroño

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 12:36

La realidad del sector vitivinícola atraviesa una crisis casi total que sufren especialmente los viticultores, pero que también llega a la política. Héctor Alacid (Vox) ha vuelto a pedir en el Parlamento de La Rioja el arranque subvencionado de viñedos una vez que las medidas implementadas por el Ejecutivo regional como la destilación o la cosecha en verde «solo ha llegado a los bodegueros, no a los viticultores». «Todas las asociaciones agrarias se lo han pedido e incluso el Consejo Regulador creó un grupo de estudio para el arranque», ha defendido.

La consejera de Agricultura, que al inicio de la legislatura aseguraba que esa medida no estaba sobre su mesa, ahora sí que empieza a contemplarla. «Necesitamos la autorización de Europa, algo que actualmente no tenemos y por eso no se pueden poner en marcha los arranques financiados», ha anunciado.

Noemí Manzanos ha indicado que se tienen que modificar tres reglamentos europeos, al que se encuentra «en debate» y que está previsto que se concrete «en los últimos meses de este año». Cuando llegue ese cambio, la consejero aseguró que irá «de la mano del sector».

Alacid ha defendido que en Francia se han quitado viñas en la zona de Burdeos, aunque la consejera le ha replicado que del objetivo de 100.000 hectáreas se logró retirar del mercado «27.462, apenas un 25% de lo previsto».

«Hay que esperar a la modificación de los tres reglamentos porque no se trata del arranque, cuando se pueda, sino que va más allá, ya que amplía las autorizaciones de replantación de tres a ocho años, trata de los vinos desalcoholizados o aromatizados, algo que pide el sector, aumenta las subvenciones al enoturismo...». «Cuando se pueda y sepamos con qué financiación contamos, iremos de la mano del sector para favorecer los intereses vitivinícolas riojanos», ha añadido.

