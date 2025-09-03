Manzanos hace «una valoración positiva» de un verano en el que se quemaron 123,9 hectáreas

La gestión de los incendios se ha colado en pleno en dos ocasiones. PSOE y Podemos-IU cuestionaban al Ejecutivo regional sobre las carencias de ... personal en el número de agentes y bomberos forestales durante esta campaña estival. En su respuesta, la consejera de Agricultura, Noemí Manzanos, ha desvelado las cifras que ha dejado el fuego entre julio y agosto en la comunidad. Han sido 123,9 las hectáreas quemadas en los distintos incendios declarados, aunque Manzanos ha hecho hincapié en el sucedido el pasado 5 de agosto en Valdeperillo y Cornago. «Tenía una potencialidad de 2.000 hectáreas y se quedó en 53», ha explicado.

Para la consejera, la valoración de esta campaña debe ser «positiva, ante una situación muy desfavorable» como la que se presentaba después de una primavera marcada por las lluvias y por la abundancia de combustible vegetal en los montes riojanos. «No ha habido afecciones a zonas urbanas ni personas afectadas», ha incidido. Para Manzanos, esos resultados «no son fruto del azar, sino de la previsión» y de los trabajos realizados «en los montes de utilidad pública» y en la inversión en la creación de infraestructuras para luchar contra el fuego.

Jesús María García, respecto al personal destinado a dar respuesta a estas incidencias, se ha apoyado en as denuncias sindicales para hablar de una campaña «en la que los bomberos forestales cuentan con el 20% menos y los agentes forestales con un 10% menos de su plantilla». El parlamentario socialista ha denunciado que «no se cubran las plazas presupuestadas». «¿Tal vez la Consejería necesita dinero para otras cosas?», se ha preguntado.

La reducción de las plantillas ha sido explicada por Manzanos, en el caso de los bomberos forestales, como consecuencia «de 12 renuncias que se produjeron en julio». «Se agotó la lista», ha insistido, por lo que de la idea de contar con retenes de ocho operarios y un encargado se pasó a siete más uno, excepto en Cornago, donde son seis más uno. Y ha incidido en que el Gobierno está trabajando para estabilizar puestos de trabajo en los retenes.