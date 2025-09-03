LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Imagen del incendio en Valdeperillo y Cornago. Nacho Pérez Galán/Gloria Mendive

Manzanos hace «una valoración positiva» de un verano en el que se quemaron 123,9 hectáreas

La consejera revela que el fuego de Cornago del pasado 5 de agosto «tenía una potencialidad de 2.000 hectáreas» pero se calcinaron 53

Víctor Soto

Víctor Soto

Logroño

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 13:26

La gestión de los incendios se ha colado en pleno en dos ocasiones. PSOE y Podemos-IU cuestionaban al Ejecutivo regional sobre las carencias de ... personal en el número de agentes y bomberos forestales durante esta campaña estival. En su respuesta, la consejera de Agricultura, Noemí Manzanos, ha desvelado las cifras que ha dejado el fuego entre julio y agosto en la comunidad. Han sido 123,9 las hectáreas quemadas en los distintos incendios declarados, aunque Manzanos ha hecho hincapié en el sucedido el pasado 5 de agosto en Valdeperillo y Cornago. «Tenía una potencialidad de 2.000 hectáreas y se quedó en 53», ha explicado.

