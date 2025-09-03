El Gobierno subirá de 300.000 a 500.000 euros las ayudas para renovar electrodomésticos

No es la primera vez a lo largo de esta legislatura que el portavoz socialista Javier García critica la adjudicación de ayudas universales, sin tener ... en cuenta criterios de renta, por la que apuesta el Ejecutivo de Gonzalo Capellán. Coches, autónomos, educación de 0-3 años... hasta electrodomésticos. El presidente ha realizado una defensa a capa y espada de estas subvenciones y ha avanzado que los próximos presupuestos contarán con «un aumento de 300.000 a 500.000 euros del dinero destinado al Plan Renove de Electrodomésticos».

Para García, «Capellán con una mano elimina impuestos y con la otra hace ayudas universales, no lo quedan manos para reforzar los servicios públicos». Además, ha criticado que «reparte dinero sin solucionar los problemas estructurales de La Rioja» y que, incluso, hay ayudas que no cumplen su fin, como la de autónomos: «Mientras en España ha crecido el número de autónomos, en La Rioja, con las ayudas dadas, han descendido».

El líder popular ha respondido que La Rioja «continuará con esas medidas» y ha esgrimido que esas ayudas criticadas también son «las becas universales para los jóvenes universitarios, para que los jóvenes de municipios de menos de 500 habitantes tengan el autobús gratis o para la educación de 0-3 años». «Se puede recaudar más estimulando el consumo y ayudando a las familias», ha argumentado Capellán en pleno pulso dialéctico entre dos formas de entender la economía.