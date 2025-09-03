LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Electrodomésticos en un comercio riojano. Sonia Tercero

El Gobierno subirá de 300.000 a 500.000 euros las ayudas para renovar electrodomésticos

Capellán redobla sus apuesta por las ayudas universales cuestionado por Javier García por la equidad de estas

Víctor Soto

Víctor Soto

Logroño

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 11:08

No es la primera vez a lo largo de esta legislatura que el portavoz socialista Javier García critica la adjudicación de ayudas universales, sin tener ... en cuenta criterios de renta, por la que apuesta el Ejecutivo de Gonzalo Capellán. Coches, autónomos, educación de 0-3 años... hasta electrodomésticos. El presidente ha realizado una defensa a capa y espada de estas subvenciones y ha avanzado que los próximos presupuestos contarán con «un aumento de 300.000 a 500.000 euros del dinero destinado al Plan Renove de Electrodomésticos».

