El Gobierno de La Rioja reforzará la sanidad con 30 millones más el próximo año Capellán adelanta que los próximos presupuestos incrementarán las cuentas del Seris, con un incremento de 11,5 millones en personas, 12,5 para el servicio y 7 millones en infraestructuras

Víctor Soto Logroño Miércoles, 3 de septiembre 2025, 10:02 | Actualizado 10:31h.

No están presentados, pero están elaborados. Los presupuestos están en el horno y los chefs que han preparado la receta conocen cuáles van a ser sus ingredientes. En la mañana de este miércoles, el líder socialista Javier García cuestionaba al presidente regional por el estado de la sanidad riojana, con una Atención Primaria «con una insoportable demora» y una situación «pero que hace dos años», con esperas en especialidades que «triplican o cuadruplican las previas».

Gonzalo Capellán ha tirado de cifras («la Consejería de Salud incrementó 56,4 millones su presupuesto respecto al Ejecutivo anterior», ha dicho) y ha adelantado que ese incremento no va a ser el único. «En los próximos presupuestos la sanidad contará con 30 millones de euros más: 11,5 destinados al capítulo uno de personas, 12,5 para el Seris y 7 millones para infraestructuras», ha añadido.

Además, ha analizado que desde 2023 hasta 2025 el Seris cuenta con «500 profesionales más» y que el Gobierno del PP ha impulsado las infraestructuras «con la ampliación de Urgencias, la del San Pedro o la ampliación del Hospital de Calahorra, con más de 3 millones para ampliar consultas y ampliar radiología», además de añadir otros servicios.

«Desidia e incapacidad»

No ha sido el anuncio sanitario del presidente el cierre del debate sanitario este miércoles en el convento de La Merced. El parlamentario socialista Miguel González de Legarra ha acusado a la consejera María Martín de «hundir la Atención Primaria» con «escandalosas demoras» que, además no ser afrontadas, según sus palabras, están dándose en un clima de «desidia e incapacidad». «Si hoy la atención primaria se derrumba en La Rioja es por su incapacidad de gestión, no por culpa de ningún ministerio», ha añadido.

En su turno de respuesta, la consejera ha explicado que la falta de personal «afecta a todas las comunidades, de cualquier color político» y ha añadido que su Consejería ha realizado un «enorme esfuerzo» por «contratar y estabilizar» plantillas criticando, de paso, las «promesas incumplidas» en materia sanitaria durante la pasada legislatura.