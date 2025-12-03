LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Las noticias imprescindibles

Estos son los temas que han marcado la actualidad informativa del miércoles

La Rioja

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 21:54

Comenta
  1. Tribunales

    La exalcaldesa de Clavijo elude la prisión por el fraude del viñedo y acepta 900 euros de multa

La Fiscalía reduce notablemente las penas solicitadas por dilaciones indebidas y los dos otros imputados acuerdan 10 meses y 15 días de prisión, pero no irán al centro penitenciario

  1. La Rioja

    Salud amplía la vacunación sin cita previa en pleno repunte de casos de gripe y covid

El Hospital San Pedro habilitará nuevos turnos los días 9, 10 y 11 de diciembre, mientras la Consejería insiste en la importancia de que los grupos de riesgo reciban su dosis

  1. Sucesos

    Detenido el dueño de una barbería en Calahorra en una operación contra el tráfico de drogas

La Guardia Civil ha realizado registros tanto en el negocio de la persona arrestada, en el centro comercial Arcca, como en su vivienda en el Mercadal.

  1. Sucesos

    Rescatado en el San Lorenzo un senderista que ascendía sin el material adecuado

El joven, vecino de Benidorm, intentaba alcanzar la cima sin equipamiento ni útiles de escalada adecuados y con calzado deportivo

  1. Los lectores eligen 'correveidile' como Palabra con Futuro 2025

Veinte escritores, periodistas y columnistas escribirán los relatos breves que se recopilarán en un libro

  1. Inclusión

    Capaces e iguales... Cermi La Rioja levanta su voz para tumbar barreras injustas

El movimiento social reclama, con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, medidas de inclusión para que «mejoremos en la calidad de vida del día a día».

  1. Política

    El juez avisa al PSOE: la investigación sobre los pagos en 'cash' se extenderá desde Sánchez al último empleado

Frena el intento de Ferraz de acotar los abonos en metálico a Ábalos y Koldo e indagará sobre todos los «cargos, trabajadores, simpatizantes o voluntarios»

  1. Sociedad

    Carta de los padres de la víctima de la violación grupal en Málaga: «Nuestra hija cayó en una trampa»

«Sólo queda la víctima, la víctima a la que queremos proteger; se encuentra en un estado de depresión con secuelas muy importantes a nivel psicológico», expresa el escrito

  1. Deportes

    Mbappé y Courtois son dos apagafuegos como una catedral

Un doblete y una asistencia del delantero y tres paradones del cancerbero cortan ante un flojo Athletic la mala racha del Real Madrid y dan oxígeno a Xabi Alonso

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere atropellado en la N-232 después de abandonar su vehículo tras una salida de vía
  2. 2 Herida una mujer de 71 años en un nuevo accidente de tráfico en la N-232 a su paso por La Rioja Alta
  3. 3

    El adiós de un escolapio que deja huella en La Rioja
  4. 4 Detenido el dueño de una barbería en Calahorra en una operación contra el tráfico de drogas
  5. 5 Rescatado en el San Lorenzo un senderista que ascendía sin el material adecuado
  6. 6

    «He tenido que esperar 40 años a que viniese uno bueno como este»
  7. 7

    La exalcaldesa de Clavijo elude la prisión por el fraude del viñedo y acepta 900 euros de multa
  8. 8 Logroño encenderá su iluminación navideña este jueves sin todas las luces puestas
  9. 9 Encuentra un bolso con 3.150 euros en Logroño y lo entrega a la Policía
  10. 10 El Gobierno riojano compra siete coches de alta gama por medio millón de euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Las noticias imprescindibles

Las noticias imprescindibles