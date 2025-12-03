Las noticias imprescindibles Estos son los temas que han marcado la actualidad informativa del miércoles

La Rioja Miércoles, 3 de diciembre 2025, 21:54

Tribunales La exalcaldesa de Clavijo elude la prisión por el fraude del viñedo y acepta 900 euros de multa

La Fiscalía reduce notablemente las penas solicitadas por dilaciones indebidas y los dos otros imputados acuerdan 10 meses y 15 días de prisión, pero no irán al centro penitenciario

La Rioja Salud amplía la vacunación sin cita previa en pleno repunte de casos de gripe y covid

El Hospital San Pedro habilitará nuevos turnos los días 9, 10 y 11 de diciembre, mientras la Consejería insiste en la importancia de que los grupos de riesgo reciban su dosis

Sucesos Detenido el dueño de una barbería en Calahorra en una operación contra el tráfico de drogas

La Guardia Civil ha realizado registros tanto en el negocio de la persona arrestada, en el centro comercial Arcca, como en su vivienda en el Mercadal.

Sucesos Rescatado en el San Lorenzo un senderista que ascendía sin el material adecuado

El joven, vecino de Benidorm, intentaba alcanzar la cima sin equipamiento ni útiles de escalada adecuados y con calzado deportivo

Los lectores eligen 'correveidile' como Palabra con Futuro 2025

Veinte escritores, periodistas y columnistas escribirán los relatos breves que se recopilarán en un libro

Inclusión Capaces e iguales... Cermi La Rioja levanta su voz para tumbar barreras injustas

El movimiento social reclama, con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, medidas de inclusión para que «mejoremos en la calidad de vida del día a día».

Política El juez avisa al PSOE: la investigación sobre los pagos en 'cash' se extenderá desde Sánchez al último empleado

Frena el intento de Ferraz de acotar los abonos en metálico a Ábalos y Koldo e indagará sobre todos los «cargos, trabajadores, simpatizantes o voluntarios»

Sociedad Carta de los padres de la víctima de la violación grupal en Málaga: «Nuestra hija cayó en una trampa»

«Sólo queda la víctima, la víctima a la que queremos proteger; se encuentra en un estado de depresión con secuelas muy importantes a nivel psicológico», expresa el escrito

Deportes Mbappé y Courtois son dos apagafuegos como una catedral

Un doblete y una asistencia del delantero y tres paradones del cancerbero cortan ante un flojo Athletic la mala racha del Real Madrid y dan oxígeno a Xabi Alonso