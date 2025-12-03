Capaces e iguales... Cermi La Rioja levanta su voz para tumbar barreras injustas El movimiento social reclama, con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, medidas de inclusión para que «mejoremos en la calidad de vida del día a día»

Festivos e ilusionados, pero firmes y reivindicativos. Las diecisiete entidades de la región adscritas al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) han tomado este miércoles el Parlamento de La Rioja para reclamar sus derechos y exigir que se derriben las barreras injustas para que «la inclusión deje de ser una aspiración para convertirse en una realidad cotidiana y tangible».

El escenario elegido, el mejor posible para plantear sus demandas y elevar su voz de un colectivo de personas que, aunque con los apoyos necesarios, se ven capaces y, desde luego, iguales. Ha sido en el hemiciclo de la Cámara regional, donde se ha celebrado al acto con el que el Cermi La Rioja ha querido conmemorar el Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad.

«Este es un día importante para nosotros, es un día de reivindicación, de decir que aquí estamos, que se nos tenga en cuenta y que se adopten medidas para que mejoremos en la calidad de vida del día a día», ha advertido desde la tribuna de oradores Juan Javier Muñoz Ruiz, secretario general de Cermi La Rioja, que ha dado voz a la entidad por la ausencia de su presidenta, Manoli Muro, quien asistía en Salamanca a la entrega de los Premios Nacionales de Discapacidad y a la reunión del Consejo del Real Patronato sobre Discapacidad, un acto que contó con la presencia de la reina Letizia.

«Me da mucha satisfacción comprobar que tenemos un montón de compañeros que llenamos el hemiciclo del Parlamento de la Rioja para hacer fuerte esa reivindicación», ha destacado Muñoz, quien ha animado a todos a seguir «trabajando con el Gobierno de la Rioja y el Parlamento de la Rioja en mejorar esa vida de las personas con discapacidad a las que representamos».

A continuación, dos representantes del colectivo -Pedro Antonio García, de La Rioja sin Barreras; y Alejandro García, de Asprodema- han dado lectura al manifiesto en el que Cermi reclama a la Unión Europea que «refuerce su pilar social y se consolide como un espacio de derechos humanos, inclusión y bienestar real para todas las personas con discapacidad» al advertir de que «la dimensión social de la UE atraviesa un momento crítico». «Sin lo social no hay Europa ni modelo de vida europeo», incide el texto en el que, tras reclamar que «la inclusión deje de ser una aspiración para convertirse en una realidad cotidiana y tangible en todos los Estados miembros», se incide en la necesidad de una «defensa activa de los derechos para evitar el riesgo real de retroceso en igualdad y en las conquistas sociales» y se reclaman, entre otras demandas, la garantía de la accesibilidad universal como condición previa para el ejercicio y disfrute del resto de derechos, la eliminación de barreras físicas, de transporte, información, comunicación, cognitivas, actitudinales y psicosociales; y el derecho a la vivienda digna, accesible y asequible.

La presidenta de la Cámara regional, Marta Fernández Cornago, ha sido la encargada de abrir el acto institucional y lo ha querido hacer con «un saludo muy especial a los representantes e integrantes de las 17 asociaciones que formáis la gran familia de Cermi en la Rioja, porque cada una de vosotras representáis un esfuerzo único y valioso, pero también porque juntas formáis una red indestructible que contribuye a que nuestra región sea un ejemplo de inclusión y apoyo a las personas con discapacidad».

Tras recordar que La Rioja es un «referente de inclusión y apoyo», Fernández Cornago, ha lanzado un mensaje de confianza: «Aunque queda tarea por hacer, lo grande se construye desde lo pequeño y aquí, en la Rioja, somos una comunidad fuerte y formamos una base sólida, compacta y estable sobre la que seguir evolucionando y creciendo. La Rioja se caracteriza por la cercanía, la solidaridad y la cohesión social, una región convencida de que cada paso hacia la inclusión de las personas con discapacidad es un paso decisivo hacia un futuro más justo para todas las personas», ha señalado, para aseverar que «la inclusión es posible cuando trabajamos juntos y desde esta comunidad seguiremos trabajando para avanzar por la senda de la igualdad de oportunidades, juntos, siempre de la mano, firmemente convencidos de que las personas con discapacidad en la Rioja enriquecéis nuestra comunidad con vuestra valía, con vuestra experiencia y con vuestra contribución única».

El acto institucional, en el que han participado la directora general de Dependencia, Discapacidad y Mayores, Ana Zuazo; la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz; el alcalde de Logroño, Conrado Escobar; y representantes de los distintos grupos parlamentarios, lo ha cerrado Gonzalo Capellán, presidente del Gobierno de La Rioja, quien ha incidido en que «sin dimensión social no hay Europa, ni España, ni La Rioja, por lo menos La Rioja que queremos y en la que creemos. Creemos en un futuro más justo, más inclusivo y con igualdad de oportunidades para todos».

El jefe del Ejecutivo regional, quien ha agradecido la labor de todas las entidades e instituciones que trabajan con personas con discapacidad «para que mejorar su calidad de vida, con menos barreras, más accesibilidad y pleno desarrollo personal», ha asegurado que «somos una comunidad ejemplar, que aspira a trabajar todos juntos para construir esa Rioja plenamente inclusiva que queremos y seguir avanzando. Hay muchos retos, pero entre todos vamos a dar pasos para profundizar, progresar y avanzar hacia una Rioja más social y más inclusiva».

«Este es un día magnífico porque es para todas las personas que tienen discapacidad. Hay muchas cosas que cambiar todavía», advertía Laura Meroño, de 47 años y usuaria de Plena Inclusión La Rioja, quien admitía que «hay muchas veces que vas en autobús o por la calle y te miran como si tuviésemos una enfermedad y no es eso».

«Podemos trabajar, aunque podamos necesitar ciertos apoyos o lo que sea, pero podemos trabajar en cualquier sitio, y hacer de todo, como cualquier persona, desde luego que sí», añadía con rotundidad, animada por sus compañeros.

«Hay muchas cosas que hay que hacer todavía, hay muchas barreras todavía por quitar», coincidía, por su parte, Juan Fernando, de 66 años y usuario de Aspace Rioja, quien ponía solo como un ejemplo personal, las dificultades de movilidad que tiene con su silla eléctrica: «Necesitamos que las aceras tenga la rampa más baja, no tan alta, cuando no es bajita o lisa es un problema moverse con la moto».

