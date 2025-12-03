Rescatado en el San Lorenzo un senderista que ascendía sin el material adecuado El joven, vecino de Benidorm, intentaba alcanzar la cima sin equipamiento ni útiles de escalada adecuados y con calzado deportivo

La Rioja Miércoles, 3 de diciembre 2025, 10:22 | Actualizado 10:32h.

Un joven de 24 años, vecino de Benidorm, pecó de imprudencia a la hora de intentar ascender al pico del San Lorenzo y tuvo que ser auxiliado por el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil. El senderista carecía de experiencia en la montaña y pretendía alcanzar la cima sin equipamiento ni material de escalada adecuados y con calzado deportivo

Fueron varios esquiadores los que avisaron a la Guardia Civil de la presencia de un senderista en las inmediaciones del collado de Campos Blancos, en dirección al pico San Lorenzo, con la clara intención de alcanzar la cima pese a las adversas condiciones meteorológicas. Según detalla la Benemérita en una nota, los esquiadores le recomendaron descender con ellos, pero el chico rechazó el consejo y persistió en su objetivo.

Los agentes, tras dejar el vehículo oficial en la estación de esquí de Valdezcaray, y continuaron en moto de nieve hasta el collado, desde donde ascendieron con esquís de montaña hasta localizarlo. Lo encontraron descongelando su calzado para poder seguir caminando.

Ante la nieve helada, la ausencia total de material invernal y los riesgos evidentes, los agentes le aconsejaron no continuar, proporcionándole bebida y abrigo. Tras varios minutos, accedió a descender al ser consciente del riesgo que conllevaba seguir adelante.

A continuación, se le ayudó a descongelar el calzado y se procedió a su descenso mediante la técnica de cuerda corta hasta un punto accesible, donde el servicio aéreo de la Guardia Civil lo evacuó al aparcamiento de la estación. Allí recibió abrigo, calcetines y bebida caliente, con la colaboración del personal de Valdezcaray. Una vez repuesto, fue trasladado en vehículo oficial al puesto de la Guardia Civil en Ezcaray para cargar su teléfono y secar el calzado, continuando posteriormente su viaje sin necesidad de asistencia sanitaria.