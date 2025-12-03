LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los tres acusados, antes de aceptar sus condenas, en la Audiencia Provincial. Juan Marín

La exalcaldesa de Clavijo elude la prisión por el fraude del viñedo y acepta 900 euros de multa

La Fiscalía reduce notablemente las penas solicitadas por dilaciones indebidas y los dos otros imputados acuerdan 10 meses y 15 días de prisión, pero no irán al centro penitenciario

Víctor Soto

Víctor Soto

Logroño

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 11:02

Comenta

Uno de los casos del reparte de hectáreas de viñedo, uno de los grandes culebrones vitivinícolas de este siglo en la Denominación Rioja, se ha ... cerrado este miércoles en la Audiencia Provincial con una notable reducción de las penas que, en principio, solicitaba la Fiscalía. El Ministerio Público, de acuerdo con las defensas, ha llegado a un acuerdo previo que ha provocado que el juicio se cerrase de manera rápida tras una larga tramitación, tan larga que las dilaciones indebidas han sido claves para esa reducción.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere atropellado en la N-232 después de abandonar su vehículo tras una salida de vía
  2. 2 Encuentra un bolso con 3.150 euros en Logroño y lo entrega a la Policía
  3. 3 El Gobierno de La Rioja aplicará ya en diciembre la subida salarial a sus empleados públicos
  4. 4 Las curiosidades del último censo en La Rioja: así está cambiando la población riojana según el INE
  5. 5 El Gobierno riojano compra siete coches de alta gama por medio millón de euros
  6. 6

    Los grandes se fijan en Manex Rezola
  7. 7 El Gobierno riojano impulsa la caza de jabalíes y la limpieza para evitar la peste porcina
  8. 8 El PSOE exige a Capellán que explique un gasto de 500.000 euros en siete coches de lujo
  9. 9 Denunciado por apuntar con un láser a aeronaves, pilotos de aviación civil y varios menores desde Agoncillo
  10. 10

    El adiós de un escolapio que deja huella en La Rioja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La exalcaldesa de Clavijo elude la prisión por el fraude del viñedo y acepta 900 euros de multa

La exalcaldesa de Clavijo elude la prisión por el fraude del viñedo y acepta 900 euros de multa