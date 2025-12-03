La exalcaldesa de Clavijo elude la prisión por el fraude del viñedo y acepta 900 euros de multa

Uno de los casos del reparte de hectáreas de viñedo, uno de los grandes culebrones vitivinícolas de este siglo en la Denominación Rioja, se ha ... cerrado este miércoles en la Audiencia Provincial con una notable reducción de las penas que, en principio, solicitaba la Fiscalía. El Ministerio Público, de acuerdo con las defensas, ha llegado a un acuerdo previo que ha provocado que el juicio se cerrase de manera rápida tras una larga tramitación, tan larga que las dilaciones indebidas han sido claves para esa reducción.

La exalcaldesa popular de Clavijo, Encarnación Albelda, ha aceptado una multa de 6 meses con una cuota diaria de cinco euros (900 euros) y la suspensión durante seis meses para ocupar cualquier cargo público. En un principio, el fiscal pedía ocho años de prisión por falsedad documental. En la sentencia se ha explicado que la ex primera edil firmó los documentos «sin comprobar su contenido o veracidad».

Por su parte, Rubén y Marcos Sáenz López, los dos hermanos acusados de falsificar y alterar documentos para optar a más hectáreas de viñedo (se les otorgaron 20,5 hectáreas de derechos de plantación), han aceptado 10 meses y 15 días de prisión y una multa de 900 euros cada uno), aunque por su ausencia de antecedentes no deberán entrar en el centro penitenciario si en un plazo de dos año no cometen ningún delito. En un principio, a ambos se les pedía tres años de cárcel por dos delitos de falsedad documental y estafa (un año y medio por cada delito).

Todas las partes han aceptado los términos y se han comprometido a no recurrir la sentencia dictada este miércoles.

Antecedentes del caso

En la sesión se ha dado por buena el escrito del Ministerio Público, que señala que, en el año 2008, se constituyó una empresa dedicada a la explotación de fincas rústicas y urbanas, con sede en Logroño y de la que figuraba como apoderado el acusado para el que el fiscal pide tres años de prisión. En junio de 2014, el Ayuntamiento de Clavijo arrendó a esta empresa el uso de fincas rústicas patrimoniales por cinco años y con una renta de 150 euros al año.

El fiscal asegura que los dos hermanos acusados alteraron ese contrato, que, en su origen, señalaba que el negocio jurídico de arrendamiento se limitaba a un determinado recinto de una parcela, con una superficie de 22.006 metros cuadrados (2,2 hectáreas). Con la modificación, se aparentaba obtener la posesión de la totalidad de la superficie de esa parcela, con una extensión de 1,7 millones metros cuadrados (174,2 hectáreas).

La Administración otorgó al acusado las autorizaciones para la plantación de viñedo por una superficie de 20,5 hectáreas en 2016. Varias actuaciones permitieron conferir a este acusado la apariencia de disponibilidad de superficie de la que en realidad carecía. Entre esas actuaciones, cita un contrato de 2014 modificado; el informe de la que era alcaldesa de Clavijo en 2016, que acreditaba que se habían arrendado varios recintos de esa parcela; y la modificación del anexo del contrato de 2015, por el que la empresa arrendaba al acusado la parcela.

Estas «maquinaciones», según escribe textualmente el escrito de acusación, permitieron al procesado obtener, «en perjuicio de otros agricultores de mejor derecho», autorización para plantar una superficie vitícola por 20,5 hectáreas, que no le correspondían por no cumplir los criterios de admisibilidad y de prioridad.