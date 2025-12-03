LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imágenes de los sobres para Ábalos y Koldo del sumario R.C.

El juez avisa al PSOE: la investigación sobre los pagos en 'cash' se extenderá a todas las personas del partido

El magistrado Moreno frena el intento de Ferraz de limitar las indagaciones a los abonos en metálico a Ábalos y Koldo y precisa que sus indagaciones van a abarcar a todos los «cargos, trabajadores, simpatizantes o voluntarios»

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 11:59

Comenta

Una investigación 'total'. La Audiencia Nacional va a poner bajo su lupa a todos los pagos en metálicos a todos y cada uno de las ... personas que ha recibido dinero de la caja central del PSOE entre 2017 y 2024. La investigación del juez Ismael Moreno, el instructor del llamado 'caso de los sobres' -según ha aclarado el propio magistrado al partido- por tanto, no se va a limitar ni mucho menos, tal y como pretendía la formación que lidera Pedro Sánchez, a los pagos «sin respaldo documental» entregados a José Luis Ábalos y Koldo García, que fueron los que originaron esta causa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere atropellado en la N-232 después de abandonar su vehículo tras una salida de vía
  2. 2 Encuentra un bolso con 3.150 euros en Logroño y lo entrega a la Policía
  3. 3 El Gobierno de La Rioja aplicará ya en diciembre la subida salarial a sus empleados públicos
  4. 4 Las curiosidades del último censo en La Rioja: así está cambiando la población riojana según el INE
  5. 5 El Gobierno riojano compra siete coches de alta gama por medio millón de euros
  6. 6

    Los grandes se fijan en Manex Rezola
  7. 7 El Gobierno riojano impulsa la caza de jabalíes y la limpieza para evitar la peste porcina
  8. 8 El PSOE exige a Capellán que explique un gasto de 500.000 euros en siete coches de lujo
  9. 9

    El adiós de un escolapio que deja huella en La Rioja
  10. 10 Denunciado por apuntar con un láser a aeronaves, pilotos de aviación civil y varios menores desde Agoncillo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El juez avisa al PSOE: la investigación sobre los pagos en 'cash' se extenderá a todas las personas del partido

El juez avisa al PSOE: la investigación sobre los pagos en &#039;cash&#039; se extenderá a todas las personas del partido