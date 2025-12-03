Salud amplía la vacunación sin cita previa en pleno repunte de casos de gripe y covid El Hospital San Pedro habilitará nuevos turnos los días 9, 10 y 11 de diciembre, mientras la Consejería insiste en la importancia de que los grupos de riesgo reciban su dosis

La Rioja Miércoles, 3 de diciembre 2025, 10:49 | Actualizado 11:13h.

Tras el aumento «generalizado» de infecciones respiratorias aguas (IRA) y de las hospitalizaciones de los últimos días por gripe y covid, la Consejería de Salud ha decidido ampliar la vacunación sin cita previa frente a estos dos últimos virus. De esta forma, el Hospital San Pedro de Logroño habilitará nuevos turnos de inmunización durante los días 9, 10 y 11 de diciembre, de 17.00 a 19.00 horas, en su Salón de Actos.

A fecha 3 de diciembre, la situación asistencial es de 30 personas ingresadas en los hospitales riojanos, 26 por gripe y 4 por covid (uno más que en la jornada anterior). Sin embargo, el impacto de los virus estacionales también se ha notado en los servicios de Urgencias de los complejos hospitalarios, con 339 atendidos en el San Pedro (243 adultos) y 78 en el Hospital de Calahorra (63 adultos).

La vigilancia centinela ha situado la incidencia de la gripe en 173,56 casos por 100.000 habitantes, cifras similares a la de la semana previa; y 3,27 casos de covid tras no haberse detectado ninguno la semana anterior. Con estas cifras, Salud también ha confirmado que La Rioja continúa en fase epidémica, con un aumento «significativo» de las infecciones respiratorias agudas, que alcanzan los 743,36 casos por 100.000 habitantes (frente a los 638,57 de la semana anterior).

Los grupos más afectados por las infecciones respiratorias son los menores de 1 a 4 años, seguidos del grupo de 5 a 14 años. Por ello, Salud ha insistido en la importancia de que las familias acudan a vacunar a los menores, al igual que las personas mayores o los grupos de riesgo, con el objetivo de reducir la incidencia de la gripe y prevenir posibles complicaciones graves.

Las personas interesadas en vacunarse en su centro de salud pueden solicitar cita a través de la web o en la app de Rioja Salud, llamando a Salud Responde (941 29 83 33, opción 2), o directamente en su centro de salud.

La campaña de vacunación, según Salud, «sigue avanzando de manera sólida». En total, se han administrado 80.683 dosis frente a la gripe (6.000 más que la semana pasada) y 35.345 frente al covid (2.000 más). La cobertura en mayores de 65 años, en el primer caso, se sitúa en 59,64% (4 puntos más) y en el caso del covid, en 47,41% entre los mayores de 70 años (2 puntos más).