LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Las noticias imprescindibles

Estos son los temas sobre los que ha girado la actualidad de este jueves

La Rioja

Jueves, 27 de noviembre 2025, 21:47

Comenta
  1. Nacional

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno

El juez, entre duros reproches de Anticorrupción al exministro, los manda a Soto del Real ante el riesgo «extremo» de fuga a Sudamérica por las elevadas penas a las que se enfrentan en el primer juicio

  1. Sucesos

    La Guardia Civil investiga el atropello a dos menores en Puente Madre como un posible caso de acoso

El conductor del vehículo que arrolló a dos jóvenes de 16 años ha sido identificado y se han presentado dos denuncias por lo ocurrido

  1. La Rioja

    Una avería en las obras del Bajo Iregua deja sin agua a Villamediana, Alberite, Murillo, Agoncillo y Arrúbal

Los técnicos de Acuaes y del Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja trabajan para tratar de arreglar la incidencia, pero advierten de que «la situación podría alargarse hasta primeras horas de mañana viernes»

  1. La Rioja

    Los ecologistas critican «la autorización ilegal de la caza de lobos»

Ecologistas en Acción y el Fondo para la Protección del Lobo Ibérico podrán los hechos en conocimiento de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo por si fueran constitutivos de un delito de prevaricación

  1. Logroño

    Más de 700 establecimientos se suman a la campaña de Navidad para dinamizar el comercio logroñés

Una alfombra roja y una caja de regalo recibirán a los compradores a la entrada de los establecimientos

  1. Polémica

    La Guardia Civil detiene a la abadesa de las monjas cismáticas de Belorado por venta de obras de arte

La Guardia Civil detiene a la abadesa de las monjas cismáticas de Belorado por venta de obras de arte

  1. Parlamento

    Niños y adolescentes piden en el pleno participar en la elaboración de leyes que les afectan

  1. Música

    Jueves Flamencos, entre el cante de Israel Fernández y la danza de Galván y Liñán

El ciclo lo abrirá la cantaora onubense Lucía Beltrán, acompañada por la guitarra de Antonio Patrocinio, en la ya habitual gala previa fuera de abono en Bodegas Ontañón

Más noticias en www.larioja.com.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil investiga el atropello a dos menores en Puente Madre como un posible caso de acoso
  2. 2

    Doce alcaldes con dedicación exclusiva cobran entre 27.586 y 68.530 euros al año
  3. 3 Un muerto y siete heridos en un accidente de tráfico en la N-232, en Foncea
  4. 4

    «Más me ha salvado él a mí que yo a él, lo necesitaba en mi vida»
  5. 5 Una avería en las obras del Bajo Iregua deja sin agua a Villamediana, Alberite, Murillo, Agoncillo y Arrúbal
  6. 6

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  7. 7

    Estrellas riojanas que atraen a paladares de todo el mundo
  8. 8 Hallan muerta a una joven de 25 años en Málaga en un nuevo crimen machista
  9. 9

    La cooperativa de San Vicente se transforma en sociedad limitada en busca de socios inversores
  10. 10 El reventón de una tubería anega un tramo de avenida la Paz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Las noticias imprescindibles

Las noticias imprescindibles