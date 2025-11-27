Las noticias imprescindibles Estos son los temas sobre los que ha girado la actualidad de este jueves

La Rioja Jueves, 27 de noviembre 2025, 21:47

Nacional Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno

El juez, entre duros reproches de Anticorrupción al exministro, los manda a Soto del Real ante el riesgo «extremo» de fuga a Sudamérica por las elevadas penas a las que se enfrentan en el primer juicio

Sucesos La Guardia Civil investiga el atropello a dos menores en Puente Madre como un posible caso de acoso

El conductor del vehículo que arrolló a dos jóvenes de 16 años ha sido identificado y se han presentado dos denuncias por lo ocurrido

La Rioja Una avería en las obras del Bajo Iregua deja sin agua a Villamediana, Alberite, Murillo, Agoncillo y Arrúbal

Los técnicos de Acuaes y del Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja trabajan para tratar de arreglar la incidencia, pero advierten de que «la situación podría alargarse hasta primeras horas de mañana viernes»

La Rioja Los ecologistas critican «la autorización ilegal de la caza de lobos»

Ecologistas en Acción y el Fondo para la Protección del Lobo Ibérico podrán los hechos en conocimiento de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo por si fueran constitutivos de un delito de prevaricación

Logroño Más de 700 establecimientos se suman a la campaña de Navidad para dinamizar el comercio logroñés

Una alfombra roja y una caja de regalo recibirán a los compradores a la entrada de los establecimientos

Polémica La Guardia Civil detiene a la abadesa de las monjas cismáticas de Belorado por venta de obras de arte

Parlamento Niños y adolescentes piden en el pleno participar en la elaboración de leyes que les afectan

Música Jueves Flamencos, entre el cante de Israel Fernández y la danza de Galván y Liñán

El ciclo lo abrirá la cantaora onubense Lucía Beltrán, acompañada por la guitarra de Antonio Patrocinio, en la ya habitual gala previa fuera de abono en Bodegas Ontañón

