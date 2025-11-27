LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José Luis Ábalos llega al Supremo este jueves para la vistilla de medidas cautelares Eduardo Parra / Europa Press

Ábalos llega al Supremo para la vista en la que se decide si entra en prisión

El exministro y diputado comparece ante el juez Puente que debe acordar si modifica o no las medidas cautelares tras los 24 años de prisión que le pide Anticorrupción por el caso de las mascarillas

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Jueves, 27 de noviembre 2025, 09:15

Comenta

El exministro y diputado José Luis Ábalos ha llegado esta mañana poco después de las 9 horas al Tribunal Supremo para comparecer en la vista ... convocada por el juez instructor para revisar sus medidas cautelares y, en consecuencia, decidir si le envía a prisión provisional. La misma situación para su exasesor en el Ministerio de Transportes Koldo García, que ha sido citado a partir de las 12:30 horas una vez que su abogada concluya su presencia en la declaración del empresario Víctor de Aldama, que tendrá lugar a menos de 200 metros en el juzgado de la Audiencia Nacional que investiga las ramificaciones del 'caso Koldo'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un muerto y siete heridos en un accidente de tráfico en la N-232, en Foncea
  2. 2

    Doce alcaldes con dedicación exclusiva cobran entre 27.586 y 68.530 euros al año
  3. 3 Recuperado en Arnedo un remolque robado en Calahorra con objetos por valor de 8.000 euros
  4. 4 Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros
  5. 5 Los docentes interinos exigen a Educación que modifique la orden que regula su trabajo
  6. 6

    El acusado de agredir a cuatro personas en una discoteca de Logroño acepta dos años de cárcel
  7. 7 Hallan muerta a una joven de 25 años en Málaga en un nuevo crimen machista
  8. 8 Graba a su hijo de 10 años al volante de un coche en Irun y sube después el vídeo a redes sociales
  9. 9

    La cooperativa de San Vicente se transforma en sociedad limitada en busca de socios inversores
  10. 10

    Parque del Iregua, la obra de 100 días de la que ha pasado un año

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Ábalos llega al Supremo para la vista en la que se decide si entra en prisión

Ábalos llega al Supremo para la vista en la que se decide si entra en prisión