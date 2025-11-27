Los ecologistas critican «la autorización ilegal de la caza de lobos» en La Rioja Ecologistas en Acción de La Rioja y el Fondo para la Protección del Lobo Ibérico informan de que van a poner estos hechos en conocimiento de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo por si fueran constitutivos de un delito de prevaricación

Diego Marín A. Logroño Jueves, 27 de noviembre 2025, 14:30

Ecologistas en Acción de La Rioja y el Fondo para la Protección del Lobo Ibérico han criticado lo que consideran «la autorización ilegal de la caza de lobos en la Reserva de Cameros-Demanda» y anuncian que emprenderán «todas las acciones legales necesarias» para anularla y frente a los responsables de «las eventuales muertes de estos animales». Según informan las organizaciones ecologistas, el Gobierno de La Rioja ha autorizado, «con una opacidad y celeridad sin precedentes», la caza de seis lobos. Para esto se ha modificado el Plan Técnico de Caza «sin procedimiento alguno y sin transparencia ni participación pública de ningún tipo, vulnerando la legislación de procedimiento administrativo».

La normativa europea exige la elaboración de un plan de gestión a nivel autonómico que garantice su estado de conservación favorable antes de autorizar cualquier aprovechamiento cinegético», añaden los ecologistas, y aclaran que ese estudio no existe en La Rioja. «¿Dónde queda el contenido del auto del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja que manifestaba que la desestimación de la suspensión cautelar solicitada no implicaba que se pudiera cazar en la actualidad? A los hechos nos remitimos. ¿Dónde está la publicación del plan técnico al que hacía referencia el auto? En el Boletín Oficial de La Rioja, no, desde luego», declara Pedro Nájera, portavoz de Ecologistas en Acción de La Rioja. Por otra parte, Sara González, abogada del Fondo para la Protección del Lobo Ibérico, ha expuesto que «actuar primero y saltarse la ley para planificar después es un atropello. Esta resolución, adoptada a espaldas de la sociedad y sin una base técnica y legal mínima, es un claro ejemplo de gestión arbitraria e ilegítima. No descansaremos hasta que se anule«.

Tal y como informan Ecologistas en Acción de La Rioja y el Fondo para la Protección del Lobo Ibérico, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Medio Ambiente ha dictado resolución en fecha del 21 de noviembre, modificando el Plan Técnico de la Reserva Regional de Caza Cameros-Demanda, para permitir abatir al lobo. «El proceso se ha realizado con el máximo oscurantismo, ausente de cualquier transparencia, sin posibilidad de participación pública ni de dar audiencia a posibles afectados. La resolución tampoco incorpora posibilidad de presentar recurso, todo ello contraviene la legislación en materia de procedimiento administrativo y de régimen jurídico del sector público», critican los ecologistas.

Ecologistas en Acción de La Rioja y el Fondo para la Protección del Lobo Ibérico informan de que van a poner estos hechos en conocimiento de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de La Rioja por si fueran constitutivos de un delito de prevaricación al haberse aprobado esta modificación sin un proceso participativo, no dando la posibilidad de recurso y sin la existencia de un plan de gestión del lobo en La Rioja. Diario LA RIOJA ha consultado a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Medio Ambiente en cuántas batidas, en qué localidades, qué cupo y en base a qué plan técnico se ha autorizado la caza del lobo y está a la espera de respuesta.