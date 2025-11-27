Más de 700 establecimientos se suman a la campaña de Navidad para dinamizar el comercio logroñés Una alfombra roja y una caja de regalo recibirán a los compradores a la entrada de los establecimientos

Representantes de los comerciantes, el Ayuntamiento y la Cámara de Comercio, en la presentación de la campaña.

La Rioja Jueves, 27 de noviembre 2025, 11:47

La Navidad está cada día más cerca y los comercios de Logroño se preparan para ella. Más de setecientos, en concreto 703 (652 establecimientos y 51 negocios de servicios) se han sumado a la campaña de decoración navideña impulsada por el Ayuntamiento de Logroño y la Cámara de Comercio, con el objetivo de dinamizar el comercio local e invitar a logroñeses y visitantes a que compren en tiendas de proximidad.

Así, los establecimientos participantes recibirán una decoración uniforme: una alfombra roja para colocar en la puerta y un adorno en forma de caja de regalo de madera con lazo, que cada comercio podrá personalizar (colocar en su interior una flor de pascua, bolas de navidad, etc.) y ubicar en el escaparate o en la entrada del local. Además, cada uno recibirá cien pliegos de papel de regalo, con el objetivo de ambientar y contextualizar una experiencia de compra en el comercio de proximidad gracias a una estética común.

A todo esto se suma la que cada tienda establece en su local, ya que «hacer nuestro comercio más atractivo, invita a entrar, conocer lo que ofrecen, descubrir su producto de calidad y, por supuesto, su atención profesional y personalizada», ha señalado el concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sáinz.

El director general de la Cámara de Comercio de La Rioja, Florencio Nicolás, ha invitado a todos los logroñeses y visitantes a «volver al comercio de siempre, a esas tiendas que nos conocen, nos acompañan y dan vida a nuestras calles. Esta Navidad es el momento perfecto para redescubrir el valor de comprar en el comercio minorista de nuestra ciudad y apoyar a quienes, día a día, construyen el corazón comercial de Logroño».

Vuelve el comercio de toda la vida

Esta iniciativa forma parte de la campaña de dinamización 'Esta Navidad, vuelve al comercio de ciudad… el de toda la vida', cuyo objetivo es incentivar el consumo en el comercio local. Para ello, se realizará una campaña de publicidad en medios locales, regionales y de ciudades del entorno como Vitoria, Burgos, Pamplona o Soria, además de diferentes acciones de comunicación.

La imagen de la campaña representa la caracterización de la estatua ecuestre de Espartero, en El Espolón, como si de un rey mago se tratara, llevando a cuestas un saco lleno de regalos.

Además, se buzonearán 67.000 ejemplares del programa de actividades navideñas del Ayuntamiento de Logroño, que cuenta con actos para todos los públicos y edades que se desarrollarán hasta el 6 de enero.