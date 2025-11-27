LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Imagen de archivo de la Guardia Civil en la rotonda de Marianistas. M. H.

La Guardia Civil investiga un atropello en Marianistas por su posible relación con un caso de acoso

Dos jóvenes de otro centro educativo fueron embestidas este miércoles por un coche

La Rioja

Jueves, 27 de noviembre 2025, 12:30

La Guardia Civil ha abierto una investigación para determinar si un atropello ocurrido ayer junto al colegio Bachillerato Santa María, Marianistas, de Logroño, puede estar relacionado con un posible caso de acoso a través de redes sociales.

Según ha explicado la Benemérita, este miércoles día 26 se registró un atropello múltiple en las inmediaciones del centro escolar en el que se vieron afectadas dos jóvenes de 16 años, alumnas de otro colegio. Una de ellas resultó ilesa y la otra sufrió una fisura en la clavícula.

El conductor del vehículo, un varón de 21 años, ya ha sido identificado y la Guardia Civil trabaja para esclarecer el suceso y determinar si detrás hay un caso de acoso. Como la investigación permenece abierta, el Instituto Armado ha optado por no facilitar más informaciones por el momento.

En actualización

La redacción de LA RIOJA trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.

