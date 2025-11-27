Una avería en las obras del Bajo Iregua deja sin agua a Villamediana, Alberite, Murillo, Agoncillo y Arrúbal Los técnicos de Acuaes y del Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja trabajan para tratar de arreglar la incidencia, pero advierten de que «la situación podría alargarse hasta primeras horas de mañana viernes»

Diego Marín A. Logroño Jueves, 27 de noviembre 2025, 16:42 | Actualizado 18:08h.

Una avería ha dejado sin suministro de agua a varios municipios del Bajo Iregua en la tarde de este jueves. Las obras de construcción de una nueva tubería, que ya informó días atrás que acumula meses de retrasos y tres modificaciones presupuestarias, ha provocado que Villamediana de Iregua, Alberite, Murillo de río Leza, Arrúbal y Agoncillo se queden sin agua. La intervención la ejecuta la unión temporal de empresas Facsa-Imathia para Acuaes, entidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con el que el Gobierno de La Rioja acordó la financiación de la infraestrucura que gestionará el Consorcio de Aguas y Residuos.

A primera hora de esta mañana el Ayuntamiento de Villamediana informaba a sus vecinos de que «debido a la conexión de la nueva red de abastecimiento pueden darse a lo largo de la mañana algunos cortes de agua» y advertía que «apelamos al consumo y al uso responsable del agua». Después, Villamediana alertaba del corte total.

A primera hora de la tarde de este jueves se ha interrumpido el suministro de agua en cinco municipios del Bajo Iregua, lo que ha afectado a unos 15.000 ciudadanos. Los trabajos del cruce se habían programado durante la madrugada de este jueves pero ha sido durante el llenado de la tubería del abastecimiento supramunicipal del Iregua para reestablecer el servicio cuando se ha producido la avería. Minutos antes de las 16.00 horas el Gobierno de La Rioja informaba de que se desconocía cuándo podrá reestablecerse el servicio, pero advertía de que «la situación podría alargarse hasta primeras horas de mañana viernes».

Ampliar Obras en el parque del Iregua de Logroño. D.M.A.

Los técnicos de Acuaes y del Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja trabajan para tratar de arreglar la incidencia, con la posibilidad de colcoar un tramo de tubería provisional que permita el suministro. Desde el Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja se ha contactado con los ayuntamientos afectados para comunicarles este corte.