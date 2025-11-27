Jueves Flamencos, entre el cante de Israel Fernández y la danza de Galván y Liñán

Los Jueves Flamencos del Teatro Bretón celebrarán su trigésima edición a partir del 15 de enero con ocho espectáculos, entre los que destacan el del cantaor Israel Fernández (el 29 de enero) y los dos últimos de danza: el bailaor Israel Galván regresará a Logroño con 'La Edad de Oro, 20 aniversario' (el 16 de abril) y Manuel Liñán & Compañía cerrará el ciclo con 'Muerta de amor' (el 30 de abril).

Programación 15 de enero Lucía Beltrán (cante), Bodegas Ontañón.

29 de enero Israel Fernández (cante).

12 de febrero Lela Soto 'Sordera' (cante).

26 de febrero Esperanza Fernández (cante).

12 de marzo Luz de Mar (guitarra flamenca y clásica).

26 de marzo Reyes Carrasco (cante).

16 de abril Israel Galván y 'La Edad de Oro' (baile).

30 de abril Manuel Liñán y 'Muerta de amor' (danza).

Lo abrirá la cantaora onubense Lucía Beltrán, acompañada por la guitarra de Antonio Patrocinio, en la ya habitual gala previa fuera de abono en Bodegas Ontañón. Ya en el Bretón, el primer recital será el mencionado del toledano Israel Fernández, una de las máximas figuras del cante moderno, con el toque de Rubén Lara.

El resto del cante en esta edición lo pondrán tres mujeres jóvenes: la madrileña Lela Soto 'Sordera' (12 de febrero), la heredera más joven del legado de la saga jerezana de Vicente Soto; la trianera Esperanza Fernández junto a Chaparro de Córdoba (26 de febrero); y la también sevillana Reyes Carrasco acompañada por Rubén Lara (26 de marzo).

Y un último concierto muy singular incluido en esta edición es el del dúo Luz de Mar, compuesto por Ekaterina Záytseva y Laura Calderón (12 de marzo), que combina la sutileza de la guitarra clásica con el carácter apasionado del flamenco más auténtico.

