Las noticias imprescindibles

Tragedia Un muerto y siete heridos en un accidente de tráfico en la N-232, en Foncea

Un turismo y una camioneta han chocado en la mañana de este miércoles en un siniestro que ha provocado el fallecimiento de un logroñés de 59 años residente en Burgos

Tribunales El acusado de agredir a cuatro personas en una discoteca de Logroño acepta dos años de cárcel

El imputado, que ha abonado ya parte de la indemnización, no entrará en prisión si no delinque en cuatro años

Logroño La parcela destinada a Bosonit recupera su uso residencial

El espacio de Marqués de San Nicolás 20 se destinará a viviendas asequibles, con una fórmula aún por decidir

Operativo Recuperado en Arnedo un remolque robado en Calahorra con objetos por valor de 8.000 euros

El presunto autor publicó en una aplicación de compraventa un anuncio en el que ofrecía uno de los objetos sustraídos

La Rioja Doce alcaldes con dedicación exclusiva cobran entre 27.586 y 68.530 euros al año

Los regidores riojanos con ocupación parcial son trece y cobran entre los 7.517 euros en el caso de Santa Eulalia Bajera y los 36.075 euros de Arrúbal

Vino La cooperativa de San Vicente se transforma en sociedad limitada en busca de socios inversores

Bodegas Sonsierra, una más con problemas financieros, precisa una inyección de liquidez que quiere atraer con el cambio societario

Educación Los docentes interinos exigen a Educación que modifique la orden que regula su trabajo

Estos profesores han entregado un total de 2.651 firmas que apoyan sus reivindicaciones

Entrevista El rey emérito a la televisión francesa: «Pinochet me dijo que hiciera como Franco, pero hice lo contrario»

Juan Carlos I concede una entrevista para la cadena pública France 3 en la que repasa su libro de memorias y se muestra poco autocrítico respecto a sus infidelidades y escándalos

Investigación Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros

El dueño del restaurante aporta a la jueza dos fotos de la habitación, sus medidas y la factura del encuentro

Polémica Peinado «aparta» a Manos Limpias del 'caso Begoña' por la fianza y le da tres días para recurrir

El juez adopta la decisión, provisional, sobre el colectivo que impulsó la causa porque no ha presentado la documentación que justifica haber pagado el importe requerido para ejercer la acusación en el procedimiento

Política Ábalos amaga con tirar de la manta y afirma que es cierto que Sánchez se reunió con Otegi

El exministro, en vísperas de la vista en la que puede ir a prisión, confirma que el encuentro con el líder abertzale, muñido por el dueño de Servinabar, existió

Violencia machista Hallan muerta a una joven de 25 años en Campillos en un nuevo crimen machista

El presunto autor del crimen se entregó a la Guardia Civil en Martos (Jaén), donde fue detenido, e informó del lugar donde se encontraba el cuerpo

Un incendio en una zona residencial de Hong Kong causa al menos 36 muertos

Las llamas se han propagado con rapidez por el andamiaje de bambú que rodeaba las torres del complejo, donde residen unas 4.000 personas. Casi 300 permanecen desaparecidas

