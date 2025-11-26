El acusado de agredir a cuatro personas en una discoteca de Logroño acepta dos años de cárcel

El acusado de protagonizar una violenta pelea en la noche del 6 de enero de 2020 en la sala Suite de Logroño ha aceptado este ... miércoles una pena de dos años de cárcel, lo que supone una notable reducción a los siete que, en un primer momento, solicitaba la Fiscalía. Además, deberá afrontar casi 20.000 euros de indemnización a tres de las víctimas. El imputado ha aceptado los hechos, aunque con una matización: «Conforme, aunque fue en defensa propia».

La rebaja de las penas se ha basado en la atenuante muy cualificada de reparación del daño, una vez que antes de la vista el acusado N. E. D. ya había consignado 3.000 euros para pagar a los heridos y que posteriormente añadió otros 5.000 euros más. Ahora, en mensualidades de 150 euros, tendrá que seguir pagando los casi 12.000 euros que le restan por abonar (sin contar lo que posteriormente solicite el Servicio Riojano de Salud por las atenciones médicas realizadas). Si cumple con esos requisitos y no delinque durante un período de cuatro años, no tendrá que ingresar en el centro penitenciario.

Concretamente, el fiscal ha rebajado la tipificación de los dos delitos de lesiones (por los que pedía en un primer momento tres años y medio) a delitos menos leves. Respecto a los otros delitos leves de lesiones, el encausado ha aceptado el pago de 240 euros por cada uno (antes se pedían 320).

El acuerdo ha evitado la declaración de agresor, víctimas y testigos y ha derivado en un juicio rapidísimo que da por buena la versión de la Fiscalía. Esta narra que en la Noche de Reyes, el acusado, de 37 años y con antecedentes, se coló en un reservado de la discoteca Suite, por lo que fue increpado. La reacción fue inmediata y consistió en tirarle fuertemente de las dos orejas, provocándole un desgarro en una de ellas.

La trifulca continuó con golpes y patadas hasta que, ya fuera del reservado, N. D. E. cogió un vaso y una botella con el culo roto para agredir a sus contendientes. A una le provocó una herida de siete centímetros junto al labio inferior de la que ha resultado como secuela una cicatriz en el mentón; a otro le rompió la nariz y le produjo varios cortes y heridas en la frente (13 puntos de sutura en total) y al último, un leve corte en la mano.