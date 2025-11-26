LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El acusado, en primer término, durante el juicio que se ha celebrado este miércoles. Juan Marín

El acusado de agredir a cuatro personas en una discoteca de Logroño acepta dos años de cárcel

El imputado, que ha abonado ya parte de la indemnización, no entrará en prisión si no delinque en cuatro años

Víctor Soto

Víctor Soto

Logroño

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 11:31

Comenta

El acusado de protagonizar una violenta pelea en la noche del 6 de enero de 2020 en la sala Suite de Logroño ha aceptado este ... miércoles una pena de dos años de cárcel, lo que supone una notable reducción a los siete que, en un primer momento, solicitaba la Fiscalía. Además, deberá afrontar casi 20.000 euros de indemnización a tres de las víctimas. El imputado ha aceptado los hechos, aunque con una matización: «Conforme, aunque fue en defensa propia».

