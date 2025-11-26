LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Instalaciones de elaboración de Bodegas Sonsierra F. Bóbeda

La cooperativa de San Vicente se transforma en sociedad limitada en busca de socios inversores

Bodegas Sonsierra, una más con problemas financieros, precisa una inyección de liquidez que quiere atraer con el cambio societario

Alberto Gil

Alberto Gil

Logroño

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 20:04

Bodegas Sonsierra, la histórica cooperativa de San Vicente, ya no es tal, sino una sociedad limitada. Así lo anunciaba en su edición de ayer ... el Boletín Oficial de La Rioja (BOR), que daba cuenta del acuerdo adoptado por la asamblea general extraordinaria de la sociedad celebrada el pasado 23 de noviembre de 2025.

