Los docentes interinos exigen a Educación que modifique la orden que regula su trabajo Estos profesores han entregado un total de 2.651 firmas que apoyan sus reivindicaciones

La Rioja Miércoles, 26 de noviembre 2025, 11:51 Comenta Compartir

Los docentes interinos han exigido este miércoles a la Consejería de Educación que modifique la orden que regula sus condiciones laborales que les «obligan a vivir en precariedad», según ha dicho a EFE la portavoz de este colectivo, Julia Sáenz.

Estos profesores han entregado en Educación un total de 2.651 firmas que apoyan sus reivindicaciones, que cuentan con el respaldo de los sindicatos CCOO, CSIF, PIR, STAR, STE-Rioja y UGT.

Esta iniciativa forma parte de una campaña iniciada este curso para pedir a la administración regional cambios en sus condiciones de trabajo, con acciones como una concentración celebrada el pasado 12 de noviembre, ha recordado.

Entre sus peticiones, figura que no sea obligatorio aceptar jornadas parciales de un tercio, una condición que solo se produce en La Rioja, y que los contratos sean «como mínimo» de media jornada.

También ha pedido que los interinos reciban más información sobre las plazas vacantes que van ocupar, con datos como la duración estimada del contrato de trabajo.

Además, ha demandado que no sea obligatorio y necesario presentarse a oposiciones para permanecer en listas todos los años; y que no se tengan que incorporar a los centros educativos el mismo día que el alumnado, «para poder organizar el curso de una manera decente».

Sáenz ha pedido la continuidad de los nombramientos durante el verano, porque también ayuda a dar estabilidad a los centros.

Otra cuestión demandada por los interinos es que se modifique el apartado de disponibilidad del baremo, porque actualmente si no se aceptan un contrato de un tercio de jornada, aparte de penalizar en listas durante todo el curso, se pierden todos los puntos de disponibilidad acumulados a lo largo de actividad como interino, que suele ser de varios años.

Según sus datos, este curso el 30 por ciento del profesorado de La Rioja es interino, con entre 1.500 y 2.000 profesores.

Ha indicado que las organizaciones sindicales prevén reunirse en los próximos días con responsables de Educación para negociar sus reivindicaciones y modificar la orden de interinos.

Por último, ha dicho que la Consejería de Educación ha empezando a plantear pequeñas alternativas, «pero que son parches y lo que quieren en realidad es generar más desigualdad entre interinos», por lo que no descartan continuar con sus movilizaciones.