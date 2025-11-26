LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Los tres alcaldes que más cobran, Conrado Escobar (Logroño), Mónica Arceiz (Calahorra) y Yolanda Preciado (Alfaro). LR

Doce alcaldes con dedicación exclusiva cobran entre 27.586 y 68.530 euros al año

Los regidores riojanos con ocupación parcial son trece y cobran entre los 7.517 euros en el caso de Santa Eulalia Bajera y los 36.075 euros de Arrúbal

Efe

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 20:03

Comenta

El Ministerio de la Función Pública acaba de publicar los datos de las retribuciones de los alcaldes en España en 2024, un extenso informe ... que en el caso de La Rioja desvela que 43 de los 174 alcaldes y alcaldesas perciben un sueldo en La Rioja, doce de ellos con dedicación exclusiva, trece parcial y otros dieciocho cobran una compensación, con remuneraciones que oscilan entre los 68.530 euros anuales en Logroño y los 185 en Bobadilla.

