Doce alcaldes con dedicación exclusiva cobran entre 27.586 y 68.530 euros al año

El Ministerio de la Función Pública acaba de publicar los datos de las retribuciones de los alcaldes en España en 2024, un extenso informe ... que en el caso de La Rioja desvela que 43 de los 174 alcaldes y alcaldesas perciben un sueldo en La Rioja, doce de ellos con dedicación exclusiva, trece parcial y otros dieciocho cobran una compensación, con remuneraciones que oscilan entre los 68.530 euros anuales en Logroño y los 185 en Bobadilla.

Estos datos se extraen de los listados publicados con las retribuciones de cargos electos y retribuciones medias de empleados públicos de las Entidades Locales y Comunidades Autónomas que ha difundido el Ministerio.

En nuestra comunidad tienen dedicación exclusiva los regidores de: Alfaro (retribución de 46.354 euros), Autol (42.732), Calahorra (50.330), Haro (41,352), Lardero (41.291), Logroño (68.530), Nájera (36.229), Nalda (34.270), Navarrete (27.586), Pradejón (43.413), Santo Domingo de la Calzada (44.800) y Villamediana de Iregua (41.000).

Además, cuentan con una retribución parcial en: Albelda de Iregua (34.848 euros), Anguciana (21.999), Arnedillo (34.847), Arrúbal (36.075), Ausejo (18.000), Bergasa (9.599), Casalarreina (23.124), Castroviejo (12.000), Cenicero (29.357), Herce (16.527), Nieva (14.000), Quel (16.302) y Santa Eulalia Bajera (7.517).

En un tercer escalafón se sitúan los alcaldes que no tienen dedicación pero que perciben retribuciones menores como ocurre en Aldeanueva de Ebro (2.925 euros), Agoncillo (2.5 Arnedo (4.161), Bañares (630), Bobadilla (185), Cirueña (600), Cuzcurrita de Río Tirón (10.996), Fuenmayor (985), Igea (450), Laguna de Cameros (5.750), Muro en Cameros (2.000), Ojacastro (586), Pedroso (1.239), Préjano (500), Terroba (2.000), El Villar de Arnedo (7.050), Villaverde de Rioja (1.740), Zarzosa (1.700) y Zorraquín (965).

En España

En una comparativa nacional, se percibe que las diferencias salariales afectan a los cargos municipales y mientras un tercio de los alcaldes no tiene ninguna retribución, tres de ellos perciben más de 100.000 euros anuales: son los de Madrid, con 110.688,12 euros; Bilbao, con 105.557,28 euros; y Barcelona, con 104.000 euros.

Según el sistema de Información Salarial de Puestos de la Administración (ISPA), que aporta datos de 6.858 de las 8.131 alcaldías de España, ya que el resto no los ha facilitado, 2.265 alcaldes y alcaldesas no tienen asignada ninguna retribución mientras 1.513 cobran más que el salario medio anual de los españoles, que se situó en 33.700 euros, de acuerdo con los datos recién publicados por la oficina de estadística comunitaria, Eurostat.

Ademas de esos tres alcaldes que cobran más de 100.000 euros, otros diez perciben más de 90.000. Son los de San Sebastián (96.965 euros), Vitoria (96.016,48), Sevilla (96.016), Málaga (95.500), Marbella (95.464), Burgos (94.555), Valencia (94.291), Getxo (92.201), San Cristóbal de La Laguna (91.172 euros) y Almería (91.101 euros).