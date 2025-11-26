La parcela destinada a Bosonit recupera su uso residencial

Nuria Alonso Logroño Miércoles, 26 de noviembre 2025, 12:02 Comenta Compartir

La parcela de la calle Marqués de San Nicolás 20 de la capital riojana recuperará su carácter residencial, toda vez que el solar ya ha pasado a propiedad municipal tras el desestimiento de Bosonit por instalar su nueva sede y dada la apuesta del Ayuntamiento de Logroño por destinar la parcela a vivienda asequible.

Así, la Junta de Gobierno local ha aprobado este miércoles la modificación puntual del Plan General Municipal para devolver a dicho solar la consideración de uso residencial de manzana cerrada.

El concejal de Urbanismo, Íñigo López-Araquistáin, ha señalado que la pretensión del Ayuntamiento es que el solar albergue unas 40 viviendas asequibles, «una fórmula que aún está por determinar, aunque la preferencia del equipo de Gobienro es el alquiler».

Tres son los pilares sobre los que se sustenta la modificación de uso de dicha parcela, en palabras del edil de Urbanismo: «La revitalización del Casco Antiguo, que forma parte de la estrategia municipal de ciudad; el respeto al patrimonio y al entorno; y la activación de suelo urbano para la construcción de vivienda asequible.

La modificación puntual aprobada por la Junta de Gobierno Local, que deberá ser refrendada en el próximo Pleno del Ayuntamiento, recupera la tipología residencial tradicional en manzana cerrada e incorpora pautas estrictas de integración arquitectónica (respeto del parcelario histórico; conservación de elementos existentes como la sillería, el lagar o la bodega; regulación de aleros, materiales y composición de huecos; así como control volumétrico).

El documento cuenta con el aval del Consejo de Patrimonio, lo que garantiza que cualquier intervención en esta parcela no solo conviva con el patrimonio, sino que contribuya a valorarlo.

De este modo, se restituye la capacidad residencial preexistente (5.334 metros cuadrados), mantenida en todas las ordenaciones precedentes, sin incrementar el aprovechamiento previsto. La propuesta, por tanto, sustituye el uso dotacional privado vigente por el uso residencial en manzana cerrada original de la parcela. Establece las alturas B, B+3 y B+4 ajustado a la altura de los edificios originales, con el calculo de rasante establecido en el Plan General (14 a 17 metros en su punto más alto) respetando el parcelario y las alineaciones históricas.

El interior de la manzana se ordena en uso libre privado y dos edificaciones, una de ellas en prolongación del uso residencial (B+3), destinada a la protección del muro este de la Iglesia de Santa María de Palacio y, la otra, en uso complementario de la vivienda para la proteccion de la bodega existente, que se conserva. En el exterior, se respeta la alineación original, excepto el pequeño quiebro en la calle Puente que se elimina para darle más continuidad a la calle, en todo caso un detalle menor.