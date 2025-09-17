El Ayuntamiento devolverá el precio íntegro para recuperar la propiedad de la parcela de Bosonit

Nuria Alonso Logroño Miércoles, 17 de septiembre 2025, 11:38 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Logroño devolverá a Bosonit la cantidad íntegra que la empresa tecnológica pagó en 2020 como precio por la parcela de Marqués de San Nicolás 20. Será 1.554.502,54 euros el total que restituirá el Consistorio de Logroño a Bosonit para recuperar la propiedad de la parcela, de una superficie de 2.212,72 metros cuadrados, donde se había proyectado la nueva sede de Bosonit. No habrá sanciones ni penalidades entre ambas partes gracias a la resolución de mutuo acuerdo que rubrican Consistorio y empresa y que allanará el camino, modificación del Plan General mediante, para que dicho solar termine albergando vivienda protegida.

En uno de los acuerdos principales adoptados por la junta de gobierno local, las dos partes implicadas en el proyecto de Bosonit, empresa y Ayuntamiento, se comprometen a no entablar acciones administrativas o judiciales relacionada con la licencia solicitada, con la modificación de planteamiento y con el convenio suscrito. Ambas partes elevarán próximamente esta operación a escrituras públicas, asumiendo los costes de forma igualitaria.

La portavoz municipal, Celia Sanz, ha señalado que este acuerdo facilita la pretensión del Ayuntamiento de dedicar dicha parcela, como ya había anunciado el alcalde de la ciudad, a la construcción de una treintena de viviendas de protección oficial. Aún, sin embargo, restará el trámite de la modificación puntual del Plan General para acomodar su carácter al de residencial, procedimiento que se iniciará en octubre.