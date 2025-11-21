LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Las noticias imprescindibles

Estos son los temas sobre los que ha girado la actualidad este viernes

Viernes, 21 de noviembre 2025, 22:07

Comenta
  1. El tiempo

    El invierno asoma con las primeras nevadas

San Román y Laguna de Cameros, El Rasillo, La Villa de Ocón, Sojuela, Cervera, Valdezcaray y Calahorra, entre otras localidades riojanas, se han cubierto de blanco ... este viernes

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece una persona al precipitarse al vacío en Ribafrecha
  2. 2

    «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  3. 3 El Alvia Logroño-Madrid se adelantará una hora, perderá dos paradas y ganará 10 minutos desde el 14 diciembre
  4. 4 El invierno asoma con las primeras nevadas
  5. 5 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  6. 6

    La Rioja tiene tantas vacantes de empleo como parados
  7. 7 El día que murió Franco, por el fotógrafo logroñés Teo Martínez
  8. 8 Denuncian en Navarrete a un hombre por portar speed y un puño americano con sistema táser
  9. 9

    «Mi hijo solo pregunta por su maleta, quiere volver al internado»
  10. 10 Los alumnos del internado del Marqués de Vallejo se trasladarán a La Laboral

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Las noticias imprescindibles

Las noticias imprescindibles