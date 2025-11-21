Las noticias imprescindibles

San Román y Laguna de Cameros, El Rasillo, La Villa de Ocón, Sojuela, Cervera, Valdezcaray y Calahorra, entre otras localidades riojanas, se han cubierto de blanco ... este viernes

La Rioja Los alumnos del internado del Marqués de Vallejo se trasladarán a La Laboral

Educación propone la residencia del instituto como nueva ubicación para el servicio mientras se acometen mejoras en el centro

Política riojana Beltrán incluye a su candidatura del PR+ a los ex de Vinea, pero la formación pierde a 19 militantes

La arnedana, futura presidenta del partido, revela que han existido contactos con Por La Rioja para unir «un proyecto regionalista» y que tres exmilitantes han sido denunciados por calumnias

PSOE García, sobre la trama de Cerdán: «Presuntos delincuentes, pero sinvergüenzas con todas las letras»

El secretario general del PSOE riojano pide que «todo el peso de la ley caiga» sobre los que «se han aprovechado de un cargo público para presuntamente recibir mordidas»

Accidente minero en Asturias Tragedia en Cangas del Narcea: dos muertos tras un derrumbe en la mina de Vega de Rengos

Dos trabajadores han perdido la vida este viernes en un hundimiento en una de las plantas de la explotación, que retomó su actividad hace cuatro meses

Mundo Zelenski rechaza el plan de Estados Unidos y Trump le da hasta el jueves para aceptarlo

Europa respalda a Kiev en su demanda de «una paz digna» y de una negociación que parta de la actual línea del frente y que no recorte su ejército

Premios Alicia Fernández de Arcaya, becaria de Diario LA RIOJA, gana el premio de prácticas de la Asociación de la Prensa

El reportaje 'La calle, una realidad que crece sin elección' ha sido elegido por el jurado como el mejor entre los 21 trabajos presentados

Fútbol Fernando Martínez deja de ser el director general de DUX Logroño

Abandona el club por «por motivos personales y laborales»

Consumo ¿Cuánto dinero nos tiene que tocar en la lotería para poder dejar de trabajar?

Depende de tu edad y dónde vivas... pero necesitas unos cuantos décimos del Gordo

Trabajo La Rioja tiene tantas vacantes de empleo como parados

Hay 12.000 puestos por cubrir, cuatro de cada diez contratos que se ofrecen son indefinidos y los perfiles más buscados son para comerciales y distintos oficios

España El dueño del Ventorro: «Mazón y Vilaplana se fueron entre las 18.30 y las 19 horas. Creo que ya no había más clientes»

El restaurador señala que desde Presidencia llamaron para que les guardaran un reservado