Las noticias imprescindibles
Estos son los temas sobre los que ha girado la actualidad este viernes
Viernes, 21 de noviembre 2025, 22:07
-
El tiempo
El invierno asoma con las primeras nevadas
San Román y Laguna de Cameros, El Rasillo, La Villa de Ocón, Sojuela, Cervera, Valdezcaray y Calahorra, entre otras localidades riojanas, se han cubierto de blanco ... este viernes
-
La Rioja
Los alumnos del internado del Marqués de Vallejo se trasladarán a La Laboral
Educación propone la residencia del instituto como nueva ubicación para el servicio mientras se acometen mejoras en el centro
-
Política riojana
Beltrán incluye a su candidatura del PR+ a los ex de Vinea, pero la formación pierde a 19 militantes
La arnedana, futura presidenta del partido, revela que han existido contactos con Por La Rioja para unir «un proyecto regionalista» y que tres exmilitantes han sido denunciados por calumnias
-
PSOE
García, sobre la trama de Cerdán: «Presuntos delincuentes, pero sinvergüenzas con todas las letras»
El secretario general del PSOE riojano pide que «todo el peso de la ley caiga» sobre los que «se han aprovechado de un cargo público para presuntamente recibir mordidas»
-
Accidente minero en Asturias
Tragedia en Cangas del Narcea: dos muertos tras un derrumbe en la mina de Vega de Rengos
Dos trabajadores han perdido la vida este viernes en un hundimiento en una de las plantas de la explotación, que retomó su actividad hace cuatro meses
-
Mundo
Zelenski rechaza el plan de Estados Unidos y Trump le da hasta el jueves para aceptarlo
Europa respalda a Kiev en su demanda de «una paz digna» y de una negociación que parta de la actual línea del frente y que no recorte su ejército
-
Premios
Alicia Fernández de Arcaya, becaria de Diario LA RIOJA, gana el premio de prácticas de la Asociación de la Prensa
El reportaje 'La calle, una realidad que crece sin elección' ha sido elegido por el jurado como el mejor entre los 21 trabajos presentados
-
Fútbol
Fernando Martínez deja de ser el director general de DUX Logroño
Abandona el club por «por motivos personales y laborales»
-
Consumo
¿Cuánto dinero nos tiene que tocar en la lotería para poder dejar de trabajar?
Depende de tu edad y dónde vivas... pero necesitas unos cuantos décimos del Gordo
-
Trabajo
La Rioja tiene tantas vacantes de empleo como parados
Hay 12.000 puestos por cubrir, cuatro de cada diez contratos que se ofrecen son indefinidos y los perfiles más buscados son para comerciales y distintos oficios
-
España
El dueño del Ventorro: «Mazón y Vilaplana se fueron entre las 18.30 y las 19 horas. Creo que ya no había más clientes»
El restaurador señala que desde Presidencia llamaron para que les guardaran un reservado
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión