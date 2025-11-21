El invierno asoma con las primeras nevadas San Román y Laguna de Cameros, La Villa de Ocón, Sojuela,Cervera, Valdezcaray y Calahorra, entre otras localidades riojanas, se han cubierto de blanco este viernes

La Rioja Viernes, 21 de noviembre 2025, 08:32 | Actualizado 08:55h. Comenta Compartir

Las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología se han vuelto a cumplir. La Rioja se encontraba desde ayer en alerta amarilla por nevadas que este viernes han vuelto a dejar un manto blalnco en algunas localidades de la región, como son San Román de Cameros, Laguna de Cameros, Sojuela, La Villa de Ocón, Clavijo, Cervera, Calahorra y Zorraquín -aunque estas últimas con una tímida capa de nieve-.

Valdezcaray, al igual que ayer, ha amanecido teñida de blanco, como se puede vislumbrar desde las cámaras web de la estación de esquí riojana.

Laguna de Cameros. Francisco Iñiguez San Román de Cameros María Sáenz Cervera Inmaculada Jiménez Clavijo. Pedro Muro Estación de esquí de Valdezcaray Cámara de Valdezcaray 1 /

Para este viernes, la Ibérica riojana se encuentra en alerta por nevadas que podrán sumar otros quince centímetros. La previsión de la Aemet es que estos puedan acumularse por encima de los 900 metros y que este fenómeno pueda afectar a zonas cercanas de La Rioja Alta. En Laguna de Cameros, por ejemplo, este viernes se han despertado con 18 centímetros de nieve.