LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Nieve en La Villa de Ocón.

Ver 18 fotos
Nieve en La Villa de Ocón. Alfredo Cuadra Eguiluz

El invierno asoma con las primeras nevadas

San Román y Laguna de Cameros, La Villa de Ocón, Sojuela,Cervera, Valdezcaray y Calahorra, entre otras localidades riojanas, se han cubierto de blanco este viernes

La Rioja

Viernes, 21 de noviembre 2025, 08:32

Comenta

Las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología se han vuelto a cumplir. La Rioja se encontraba desde ayer en alerta amarilla por nevadas que este viernes han vuelto a dejar un manto blalnco en algunas localidades de la región, como son San Román de Cameros, Laguna de Cameros, Sojuela, La Villa de Ocón, Clavijo, Cervera, Calahorra y Zorraquín -aunque estas últimas con una tímida capa de nieve-.

Valdezcaray, al igual que ayer, ha amanecido teñida de blanco, como se puede vislumbrar desde las cámaras web de la estación de esquí riojana.

Imagen de Galeria
Laguna de Cameros. Francisco Iñiguez
Imagen de Galeria
San Román de Cameros María Sáenz
Imagen de Galeria
Cervera Inmaculada Jiménez
Imagen de Galeria
Clavijo. Pedro Muro
Imagen de Galeria
Estación de esquí de Valdezcaray Cámara de Valdezcaray

1 /

Para este viernes, la Ibérica riojana se encuentra en alerta por nevadas que podrán sumar otros quince centímetros. La previsión de la Aemet es que estos puedan acumularse por encima de los 900 metros y que este fenómeno pueda afectar a zonas cercanas de La Rioja Alta. En Laguna de Cameros, por ejemplo, este viernes se han despertado con 18 centímetros de nieve.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Alvia Logroño-Madrid se adelantará una hora, perderá dos paradas y ganará 10 minutos desde el 14 diciembre
  2. 2

    «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  3. 3 El día que murió Franco, por el fotógrafo logroñés Teo Martínez
  4. 4 «No creo en el acuerdo con la ultraderecha», asegura el único alcalde del PR tras dejar el partido
  5. 5

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  6. 6 Investigados cuatro menores por arrancar y destrozar retrovisores en Santurde de Rioja
  7. 7 El nuevo consultorio médico de Fuenmayor se paraliza para cambiar su ubicación
  8. 8 Volotea, Air Nostrum y Vueling se presentan para operar el enlace aéreo Agoncillo-Barcelona
  9. 9 El invierno asoma con las primeras nevadas: Valdezcaray, Moncalvillo y Urbaña amanecen teñidas de blanco
  10. 10

    Las reclamaciones en Atención al Paciente del Seris suben el 12% y llegan a las 3.737

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El invierno asoma con las primeras nevadas