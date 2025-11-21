García, sobre la trama de Cerdán: «Presuntos delincuentes, pero sinvergüenzas con todas las letras»

Las revelaciones del último informe de la UCO han levantado ampollas en el PSOE. Uno de los más claros a la hora de valorar las ... informaciones ha sido el secretario general de La Rioja, Javier García, que primero a través de sus redes sociales y, posteriormente ante las cámaras de TVR, no ha dudado en cargar contra la presunta red que vinculaba al exsecretario de Organización socialista, Santos Cerdán, con el exministro José Luis Ábalos, cargos de Transportes y de Acciona y personajes como Koldo García.

Una red que, según las investigaciones, amañó obras públicas y logró cobrar el 2% de algunas de estas grandes inversiones (con uno de los ejemplos más claros en la Ronda Sur de Logroño) para una empresa como Servinabar, de la que Cerdán era accionista. «Estoy triste y enfadado», ha explicado.

«Siguen siendo presuntos delincuentes porque no hay sentencia, hay informes de la UCO, pero para mí ya no son presuntos sinvergüenzas, son sinvergüenzas con todas las letras porque se han aprovechado del partido político en el que yo milito desde hace 25 años, se han aprovechado de un cargo público para supuesta y presuntamente recibir mordidas en su propio beneficio», ha añadido.

García ha pedido «justicia»: «Que todo el peso de la ley caiga sobre los hombros de quien practique la corrupción. En mi partido hay corrupción, sí, pero también en otras formaciones políticas». «Creo que haríamos un mal papel si seguimos tirándonos los trastos unos a otros porque la corrupción tristemente sigue siendo un problema y una lacra», ha asegurado antes de solicitar «una gran pacto de Estado para ser mucho más vigilantes con las personas que están en los partidos políticos».