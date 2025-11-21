LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Javier García, en una imagen de archivo.

Javier García, en una imagen de archivo. Justo Rodríguez

García, sobre la trama de Cerdán: «Presuntos delincuentes, pero sinvergüenzas con todas las letras»

El secretario general del PSOE riojano pide que «todo el peso de la ley caiga» sobre los que «se han aprovechado de un cargo público para presuntamente recibir mordidas»

V. S.

Viernes, 21 de noviembre 2025, 16:43

Comenta

Las revelaciones del último informe de la UCO han levantado ampollas en el PSOE. Uno de los más claros a la hora de valorar las ... informaciones ha sido el secretario general de La Rioja, Javier García, que primero a través de sus redes sociales y, posteriormente ante las cámaras de TVR, no ha dudado en cargar contra la presunta red que vinculaba al exsecretario de Organización socialista, Santos Cerdán, con el exministro José Luis Ábalos, cargos de Transportes y de Acciona y personajes como Koldo García.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  2. 2 El Alvia Logroño-Madrid se adelantará una hora, perderá dos paradas y ganará 10 minutos desde el 14 diciembre
  3. 3 Fallece una persona al precipitarse al vacío en Ribafrecha
  4. 4 El día que murió Franco, por el fotógrafo logroñés Teo Martínez
  5. 5

    La Rioja tiene tantas vacantes de empleo como parados
  6. 6

    «Mi hijo solo pregunta por su maleta, quiere volver al internado»
  7. 7 Denuncian en Navarrete a un hombre por portar speed y un puño americano con sistema táser
  8. 8 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  9. 9 Volotea, Air Nostrum y Vueling se presentan para operar el enlace aéreo Agoncillo-Barcelona
  10. 10 «No creo en el acuerdo con la ultraderecha», asegura el único alcalde del PR tras dejar el partido

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja García, sobre la trama de Cerdán: «Presuntos delincuentes, pero sinvergüenzas con todas las letras»