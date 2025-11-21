Alicia Fernández Arcaya, becaria de Diario LA RIOJA, gana el premio de prácticas de la Asociación de la Prensa El reportaje 'La calle, una realidad que crece sin elección' ha sido elegido por el jurado como el mejor entre los 21 trabajos presentados

'La calle, una realidad que crece sin elección'. Gracias a ese reportaje publicado en Diario LA RIOJA el pasado 17 de agosto la becaria Alicia Fernández de Arcaya ha ganado el VII Premio de Prácticas convocado por la Asociación de la Prensa de La Rioja (APR). El jurado consideró el trabajo de la estudiante del doble grado en Periodismo y Humanidades en la Universidad Carlos III de Madrid era el mejor de los 21 que se presentaron a la convocatoria, procedentes de diez periodistas en prácticas en seis medios de comunicación locales.

'La calle, una realidad que crece sin elección', publicado tanto en la edición impresa de este periódico como en tres piezas en la web, «permite al lector conocer a través de distintas fuentes y testimonios directos el problema de las personas sin hogar en Logroño», ha destacado la APR en una nota de prensa en la que ha comunicado el resultado del premio.

Los miembros del jurado, formado por César Álvarez, Javier Alfaro y Luis Javier Ruiz, integrantes de la junta directiva de la APR han valorado «la riqueza de las fuentes (diferentes instituciones) y los testimonios de los propios implicados, así como la exposición del tema con un lenguaje rico y un estilo cuidado, donde la periodista hace una introducción a las distintas valoraciones aportando datos para contextualizar la situación».

La Asociación de la Prensa de La Rioja otorga este galardón para reconocer el talento en los primeros trabajos de los alumnos que realizan prácticas durante el verano en los medios de comunicación de la región.