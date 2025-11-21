LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alicia Fernández de Arcaya, con el diploma, junto a la presidenta de la APR, Ana Castellanos. APR

Alicia Fernández Arcaya, becaria de Diario LA RIOJA, gana el premio de prácticas de la Asociación de la Prensa

El reportaje 'La calle, una realidad que crece sin elección' ha sido elegido por el jurado como el mejor entre los 21 trabajos presentados

La Rioja

Viernes, 21 de noviembre 2025, 10:30

Comenta

'La calle, una realidad que crece sin elección'. Gracias a ese reportaje publicado en Diario LA RIOJA el pasado 17 de agosto la becaria Alicia Fernández de Arcaya ha ganado el VII Premio de Prácticas convocado por la Asociación de la Prensa de La Rioja (APR). El jurado consideró el trabajo de la estudiante del doble grado en Periodismo y Humanidades en la Universidad Carlos III de Madrid era el mejor de los 21 que se presentaron a la convocatoria, procedentes de diez periodistas en prácticas en seis medios de comunicación locales.

'La calle, una realidad que crece sin elección', publicado tanto en la edición impresa de este periódico como en tres piezas en la web, «permite al lector conocer a través de distintas fuentes y testimonios directos el problema de las personas sin hogar en Logroño», ha destacado la APR en una nota de prensa en la que ha comunicado el resultado del premio.

Los miembros del jurado, formado por César Álvarez, Javier Alfaro y Luis Javier Ruiz, integrantes de la junta directiva de la APR han valorado «la riqueza de las fuentes (diferentes instituciones) y los testimonios de los propios implicados, así como la exposición del tema con un lenguaje rico y un estilo cuidado, donde la periodista hace una introducción a las distintas valoraciones aportando datos para contextualizar la situación».

La Asociación de la Prensa de La Rioja otorga este galardón para reconocer el talento en los primeros trabajos de los alumnos que realizan prácticas durante el verano en los medios de comunicación de la región.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  2. 2 El Alvia Logroño-Madrid se adelantará una hora, perderá dos paradas y ganará 10 minutos desde el 14 diciembre
  3. 3 El día que murió Franco, por el fotógrafo logroñés Teo Martínez
  4. 4

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  5. 5 «No creo en el acuerdo con la ultraderecha», asegura el único alcalde del PR tras dejar el partido
  6. 6 El nuevo consultorio médico de Fuenmayor se paraliza para cambiar su ubicación
  7. 7 Volotea, Air Nostrum y Vueling se presentan para operar el enlace aéreo Agoncillo-Barcelona
  8. 8 Investigados cuatro menores por arrancar y destrozar retrovisores en Santurde de Rioja
  9. 9 El invierno asoma con las primeras nevadas
  10. 10 La COP30 desaloja el pabellón de negociaciones por un incendio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Alicia Fernández Arcaya, becaria de Diario LA RIOJA, gana el premio de prácticas de la Asociación de la Prensa

Alicia Fernández Arcaya, becaria de Diario LA RIOJA, gana el premio de prácticas de la Asociación de la Prensa