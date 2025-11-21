LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Rita Beltrán, futura presidenta del PR+, en la comparecencia de este viernes. Miguel Peche

Beltrán incluye a su candidatura del PR+ a los ex de Vinea, pero la formación pierde a 19 militantes

La arnedana, futura presidenta del partido, revela que han existido contactos con Por La Rioja para unir «un proyecto regionalista» y que tres exmilitantes han sido denunciados por calumnias

Víctor Soto

Víctor Soto

Logroño

Viernes, 21 de noviembre 2025, 13:28

Comenta

Tras semanas de desencuentros y fracturas en el seno del Partido Riojano, este viernes Rita Beltrán, única candidata y futura presidenta de la formación tras ... el congreso del próximo 14 de diciembre, ha comparecido ante los medios para presentar su proyecto y aportar su versión de un cisma que ha reabierto las heridas que arrastra la formación regionalista desde hace cuatro años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  2. 2 El Alvia Logroño-Madrid se adelantará una hora, perderá dos paradas y ganará 10 minutos desde el 14 diciembre
  3. 3 El día que murió Franco, por el fotógrafo logroñés Teo Martínez
  4. 4

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  5. 5 El invierno asoma con las primeras nevadas
  6. 6 Volotea, Air Nostrum y Vueling se presentan para operar el enlace aéreo Agoncillo-Barcelona
  7. 7 «No creo en el acuerdo con la ultraderecha», asegura el único alcalde del PR tras dejar el partido
  8. 8 El nuevo consultorio médico de Fuenmayor se paraliza para cambiar su ubicación
  9. 9 Investigados cuatro menores por arrancar y destrozar retrovisores en Santurde de Rioja
  10. 10

    La Rioja tiene tantas vacantes de empleo como parados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Beltrán incluye a su candidatura del PR+ a los ex de Vinea, pero la formación pierde a 19 militantes

Beltrán incluye a su candidatura del PR+ a los ex de Vinea, pero la formación pierde a 19 militantes