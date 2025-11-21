Beltrán incluye a su candidatura del PR+ a los ex de Vinea, pero la formación pierde a 19 militantes

Tras semanas de desencuentros y fracturas en el seno del Partido Riojano, este viernes Rita Beltrán, única candidata y futura presidenta de la formación tras ... el congreso del próximo 14 de diciembre, ha comparecido ante los medios para presentar su proyecto y aportar su versión de un cisma que ha reabierto las heridas que arrastra la formación regionalista desde hace cuatro años.

Una comparecencia durante la que la edil arnedana ha añadido nuevos detalles sobre el proceso, que de momento deja una denuncia contra tres exmilitantes por calumnias a través de las redes sociales, un censo que ha pasado de 80 a 61 tras 19 bajas (casi el 25% del total) y la revelación de unos contactos con Por La Rioja y Vinea para tratar de tejer «un proyecto regionalista que plante cara a los partidos nacionales».

Aunque en los divorcios las causas son siempre variadas, uno de los meollos de esta crisis pasaba por la incorporación de varios exmiembros de Vinea como Iván Herrero, que también militó en Vox, o Héctor Narro. En ese sentido, Beltrán ha mantenido que el Partido Riojano «siempre ha sido receptor de personas de otras formaciones y también ha nutrido a otros partidos». «Si su principal objetivo es la defensa de La Rioja, no tenemos ningún problema con nadie ni preguntamos por su ADN», ha argumentado. Además, ha recordado que en Nájera, como tercer cabeza de lista en 2019 concurrió con el PR+ una persona que antes se había presentado con Vox. «En este caso [el de Iván Herrero] nunca se ha presentado como candidato de Vox», ha incidido.

En relación a las salidas, que incluyen al menos tres concejales (dos de ellos en Nájera) y otro en Estollo y el único alcalde con el que contaba el PR+, Víctor Grandes, de Viniegra de Abajo, Beltrán les ha restado importancia. «El potencial está en Logroño, donde Rubén está de mi lado; en Arnedo, en Villamediana, con su concejal Nathanael que también está en mi lista... Pero sin menospreciar a los pueblos», ha afirmado antes de asegurar que Grandes llevaba «dos años y medio sin aparecer» y que representa «27 votos, que son importantes, pero sin más».

Beltrán ha hecho mucho hincapié en la historia del partido y sus posibilidades abiertas a «liberales, conservadores y progresistas». «Esto no es el chiringuito de nadie, sino un partido serio y con aspiraciones de gobierno», ha explicado. Y se ha abierto a converger, aunque sin explicar de qué forma, con las otras dos formaciones regionalistas que concurrieron en las pasadas elecciones: Por La Rioja, nacida de una escisión regionalista y de una del PP con Alberto Bretón a la cabeza, y Vinea.

En ese sentido ha desvelado reuniones con representantes de Por La Rioja («no se pueden dar nombres») o incluso una cita a tres con Vinea. Aunque a renglón seguido ha dejado caer que de momento «no hay nada». «Cada uno estaba convencido de que podía triunfar y todos salimos mal parados, nosotros los que menos, aunque Por La Rioja tuvo más concejales y alcaldes ficticios con esa mezcla de PP y PR+», ha añadido.

Además de esos contactos, Beltrán también ha desvelado que algunos de los pelos en la gatera que se ha dejado el partido en estas semanas llegará a los tribunales. «Tres personas tienen incursa una denuncia por injurias y calumnias», ha dicho en este caso sí poniéndoles nombre y apellidos. «Tiene que haber responsabilidades a sus comentarios en redes sociales», ha añadido antes de explicar que ella no ha sido la denunciante, ni tan siquiera el partido.

Además, ha cargado contra los que han criticado el proceso electoral y ha asegurado que Fausto Cambero, que retiró su candidatura y se dio de baja, ha «mentido». «Soy muy democrática y considero que es en el congreso donde se deben dirimir las diferencias. Ni el comportamiento ni las formas han sido adecuadas. Ellos decían que tenían un proyecto, pero yo solo les he visto desacreditar al partido», ha insistido.

La lista

Otro de las claves que debía desvelar Beltrán eran los componentes de su lista. Quince nombres con una presencia importante de militantes arnedanos y que, antes de las salidas, contaban con el 65% de apoyos, que ahora se ha convertido en el 87%. Además de los ex Vinea Iván Herrero o Héctor Narro, se suman el logroñés Albert Antón, Carlos del Río, de San Millán, Carlos Luis Pérez, la concejal en Ajamil Cristina Galilea, Daniel Martínez, Inmaculada Concepción de Blas, Jesús Ángel Gil de Gómez, José Ignacio Ochoa, María Cruz Díez, edil en San Torcuato, Montserrat Bañares, vicepresidenta del PR+, el concejal villametrense Nathanael Amelivia y Rocío Eguizábal. Al frente de la Comisión de Control y Garantías se sitúa Susana Pascual.