La arnedana Rita Beltrán, única candidata para liderar el Partido Riojano Fausto Cambero, un día después de que se aprobase oficialmente su candidatura a la presidencia, ha presentado su baja como afiliado y, por tanto, se retira de la opción de ser elegido en el congreso regional del próximo 14 de diciembre

Diego Marín A. Logroño Miércoles, 19 de noviembre 2025, 15:34 | Actualizado 15:43h.

La concejala del Partido Riojano (PR+) en el Ayuntamiento de Arnedo, Rita Beltrán, será la próxima presidenta de la formación riojanista, tras la renuncia de su oponente Fausto Cambero.

La formación regionalista vuelve a vivir un grave cisma político. Fausto Cambero, un día después de que se aprobase oficialmente su candidatura a la presidencia, ha presentado su baja como afiliado y, por tanto, se retira de la opción de ser elegido en el congreso regional del próximo 14 de diciembre. Por tanto, se queda como única opción la candidata Rita Beltrán, quien ha reconocido a Diario LA RIOJA que «en mi candidatura hay personas que han dejado Vinea y se han afiliado al PR». Aunque Rita Beltrán ha rehusado dar nombres, fuentes del propio PR apuntan a Iván Herreros, exmiembro de Vox y candidato a la Alcaldía de Calahorra por Vinea en 2023. Este periódico ha preguntado a Iván Herreros si forma parte de la candidatura de Rita Beltrán y no ha respondido a esa pregunta pero, por otra parte, ha aclarado que «a día de hoy yo ya no tengo ningún cargo en Vinea».

Con la marcha de Fausto Cambero han presentado igualmente la baja del PR más de una docena de afiliados, que se unen a otras producidas días atrás. Entre quienes han abandonado el partido regionalista se encuentran concejales de diversas localidades riojanas, como los dos de Nájera (Juan José Morgado), el de Estollo (Francisco Javier Rodríguez) y otros históricos militantes como Perfecto Uriel e Ignacio Achútegui. Este último, miembro de la comisión permanente y del consejo consultivo, en su carta de baja, expone: «Me opongo a que quienes fundaron Vox en Calahorra y tuvieron cargos directivos entren en el PR+» y «Frente a la intención consumada de acoger a miembros de la ultraderecha reconvertidos a regionalistas, no me queda otra que incidir que a la ultraderecha se le hace frente, no se la blanquea».

Consultado Rubén Antoñanzas, presidente saliente del PR y actual concejal del Ayuntamiento de Logroño, sobre la integración de miembros de Vinea, este ha rehusado hacer declaraciones: «No procede hacer ninguna valoración, dado que hay un proceso electoral abierto y será el Congreso el que elija la nueva dirección del Partido Riojano». A la pregunta de cuántos afiliados al corriente de pago tiene actualmente el partido, tras las recientes bajas, el PR+ no da una cifra exacta pero reconoce que «ha habido fluctuaciones en las últimas semanas con motivo del Congreso».

Desde que en 1982 se fundó el entonces denominado Partido Riojano Progresista la formación ha sufrido numerosos cambios y convulsiones. En 1990 pasó a denominarse Partido Riojano, sin el «Progresista». En 2012 el nuevo y efímero partido Ciudadanos por Logroño, fundado por el exalcalde popular Julio Revuelta, se integró en el PR. De esa fusión Revuelta llegó a ser secretario general y Rubén Antoñanzas, número tres de la lista municipal de Ciudadanos por Logroño al Ayuntamiento, presidente y concejal. Curiosamente, en la propia historia del partido que se ofrece en su web se relata cómo, en torno a las elecciones de 2023, «del clima convulso entre la militancia regionalista surgieron un par de iniciativas con una marcada ideología de exclusión ultraderechista y ultranacionalista española (contraria a las comunidades autónomas y muy alejada del centro y del progreso de La Rioja que propone el PR+), interesada en hacerse con el control del partido con la ayuda de algunos miembros del mismo, tanto en forma de fusión como por integración, sin lograrlo». En las últimas elecciones, con la coalición con España Vaciada, se escindieron un buen número de afiliados que, junto a otros ex miembro de PP y PSOE, formaron Por La Rioja. Entonces también surgió una nueva formación regionalista, Vinea.

Concejal de Arnedo

Rita Beltrán Muro (Arnedo, 1970) reside en Arnedo y trabaja en Calahorra como administrativa.

Es diplomada en ciencias empresariales por la Universidad de La Rioja y cuenta con una amplia y dilatada trayectoria política, como concejala del Ayuntamiento de Arnedo y en los últimos años también como vicepresidenta primera en la Ejecutiva del Partido Riojano, hasta que hace unos meses renunció con el objetivo de optar al liderato de la formación.

Entre 2003 y 2007 formó parte del equipo de Gobierno municipal popular de Arnedo como concejala de Cultura y Turismo. Desde 2017 representa al Partido Riojano como concejala del Ayuntamiento de la localidad arnedana y en este mandato apoya al equipo de Gobierno liderado por la socialista Rosa Herce.