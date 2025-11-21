Por La Rioja descarta cualquier posibilidad de alianza con el PR y Vinea La formación regionalista asegura que Rita Beltrán contactó con dos de sus afiliados para plantear un nuevo proyecto con ella de presidenta y un miembro de Vinea como secretario general

La Rioja Viernes, 21 de noviembre 2025, 18:23

Por La Rioja ha respondido en la tarde de este viernes a las afirmaciones de Rita Beltrán, futura presidente del Partido Riojano y ha descartado cualquier posibilidad de «alianza con el actual PR y la ultraderecha de Vinea». La formación, que se declara «cien por cien regionalista», critica duramente que ante la crisis y la ruptura que ha generado en el PR Rita Beltrán «trate de enredar mostrando su codicia y manipulando la verdad a otras formaciones políticas en sus propios problemas».

Antes las declaraciones Beltrán en las que ha señalado que tuvo contactos con Por La Rioja «para crear un nuevo proyecto político», el partido lo «desmiente categóricamente» y aclara que «el único contacto fue con dos afiliados, a petición de la propia Beltrán, para intentar convencerlos de formar un nuevo partido en el que ella sería presidenta y una persona ligada a la ultraderecha ocuparía el cargo de secretario general». La llamada se produjo con anterioridad a la dimisión de Rubén Antoñanzas como presidente del PR. La respuesta de los dos afiliados fue negativa, «sin opción de negociación alguna».

Los afiliados con los que contacto Beltrán «le dejaron claro que ni ellos ni el partido al que pertenecen tendrán nunca vínculos con la ultraderecha», añade el partido en una nota de prensa. Y aseguran que defienden «los intereses de La Rioja y de los riojanos» y que no entienden «la política como modo de vida, sino de representación y reivindicación de los derechos de los riojanos».

Por La Rioja aclara que si no había hecho público «el intento de engaño, la manipulación y codicia de Rita Beltrán», como vicepresidenta que era del Partido Riojano, antes de la dimisión de Antoñanzas, «por respeto a los afiliados y simpatizantes del PR».