Fernando Martínez deja de ser el director general de DUX Logroño

Fernando Martínez, primero por la izquierda, en la presentación de una campaña en el Ayuntamiento logroñés.

Fernando Martínez, director general del DUX Logroño, abandona el club. Según ha informado la entidad en un comunicado, «dejará de formar parte de la institución por motivos personales y laborales».

El Dux ha querido expresar en la nota el «más sincero agradecimiento »por los años dedicados al club, su compromiso y esfuerzo«. Consideran, además, en estas líneas de despedida que »su aporte ha sido fundamental en distintas etapas del proyecto, dejando una huella importante tanto en el ámbito deportivo como en el humano«.

Por todas estas razones desde el DUX Logroño le desean «el mayor de los éxitos en los nuevos desafíos que emprenda, con el reconocimiento y el cariño de toda la familia del club».

