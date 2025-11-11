Las noticias imprescindibles
Estas son las noticias sobre las que ha girado la actualidad este martes
La Rioja
Martes, 11 de noviembre 2025, 21:11
-
Logroño
Conrado Escobar retira a Miguel Sáinz como máximo responsable de Festejos
El alcalde de Logroño reestructura por segunda vez este mandato su equipo de gobierno, con Laura Rivas sustituyendo a Laura Lázaro en la Concejalía, pasando a depender de Celia Sanz
-
Sucesos
Detenido un ladrón que forzaba las puertas y se movía por los tejados para robar en viviendas de Logroño
El presunto autor de los hechos consiguió hacerse con efectos personales y de valor, como bolsos con documentación, tarjetas de crédito, joyas y más de 2.300 euros en efectivo
-
Sucesos
Los ladrones que volvían: entran tres veces en una granja hasta llevarse 77 corderos
La Guardia Civil ha detenido a tres hombres como presuntos autores del delito
-
Salud
Un escudo protector extra para los más vulnerables
Salud prosigue con la vacunación frente al virus respiratorio sincitial en las residencias de personas mayores, con más de la mitad del colectivo ya inmunizada
-
La Rioja
Los Premios del Campo ya conocen el nombre de los nuevos galardonados
Los ganadores recibirán sus distinciones el próximo día 20, en la gala que se celebrará en la Universidad de La Rioja
-
Valencia
Mazón arremete contra el Gobierno por la dana, pero evita aclarar los horarios en el Ventorro
El presidente indigna a la oposición con su comparecencia donde insiste en que no dio indicaciones sobre el Es Alert
-
Juicio
El periodista señalado por la filtración del fiscal general afirma que accedió horas antes al correo
Otro informador niega que su fuente fuera García Ortiz y el fiscal de protección de datos asegura en el juicio que el borrado de los dispositivos queda a criterio del usuario
-
Política
Feijóo propone a Pérez Llorca para sustituir a Mazón y cerrar el pacto con Vox
El candidato a presidir de forma interina la Generalitat Valenciana asumirá las negociaciones con los de Abascal, que supervisará la dirección nacional del PP | Tellado exige a la derecha radical «altura de miras y no cálculo electoral»
-
Gente
Los Javis se separan tras trece años de relación
Los guionistas, directores y productores se mantendrán como pareja creativa en los diversos proyectos que tienen en marcha y los que lleguen en un futuro
-
Cultura
Ana Curra, Maika Makovski, Nat Simons y Lorena Margalló dan voz de mujer a Actual
El festival riojano, a punto de agotar las entradas de sus conciertos multitudinarios, completa el programa del resto de escenarios habituales
-
Pelota
Peio Etxeberria, el eterno aspirante
Javier Zabala llega por primera vez a la final del Cuatro y medio ante el navarro, que peleará por la chapela por tercer año seguido
-
Fútbol femenino
El DUX Logroño plantea cambiar su nombre
La directiva del conjunto riojano estudia desligarse de la compañía de eSports y empezar con un proyecto en solitario hacia su internacionalización
Más noticias en www.larioja.com