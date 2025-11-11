LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Las noticias imprescindibles

Estas son las noticias sobre las que ha girado la actualidad este martes

La Rioja

Martes, 11 de noviembre 2025, 21:11

Comenta
  1. Logroño

    Conrado Escobar retira a Miguel Sáinz como máximo responsable de Festejos

El alcalde de Logroño reestructura por segunda vez este mandato su equipo de gobierno, con Laura Rivas sustituyendo a Laura Lázaro en la Concejalía, pasando a depender de Celia Sanz

  1. Sucesos

    Detenido un ladrón que forzaba las puertas y se movía por los tejados para robar en viviendas de Logroño

El presunto autor de los hechos consiguió hacerse con efectos personales y de valor, como bolsos con documentación, tarjetas de crédito, joyas y más de 2.300 euros en efectivo

  1. Sucesos

    Los ladrones que volvían: entran tres veces en una granja hasta llevarse 77 corderos

La Guardia Civil ha detenido a tres hombres como presuntos autores del delito

  1. Salud

    Un escudo protector extra para los más vulnerables

Salud prosigue con la vacunación frente al virus respiratorio sincitial en las residencias de personas mayores, con más de la mitad del colectivo ya inmunizada

  1. La Rioja

    Los Premios del Campo ya conocen el nombre de los nuevos galardonados

Los ganadores recibirán sus distinciones el próximo día 20, en la gala que se celebrará en la Universidad de La Rioja

  1. Valencia

    Mazón arremete contra el Gobierno por la dana, pero evita aclarar los horarios en el Ventorro

El presidente indigna a la oposición con su comparecencia donde insiste en que no dio indicaciones sobre el Es Alert

  1. Juicio

    El periodista señalado por la filtración del fiscal general afirma que accedió horas antes al correo

Otro informador niega que su fuente fuera García Ortiz y el fiscal de protección de datos asegura en el juicio que el borrado de los dispositivos queda a criterio del usuario

  1. Política

    Feijóo propone a Pérez Llorca para sustituir a Mazón y cerrar el pacto con Vox

El candidato a presidir de forma interina la Generalitat Valenciana asumirá las negociaciones con los de Abascal, que supervisará la dirección nacional del PP | Tellado exige a la derecha radical «altura de miras y no cálculo electoral»

  1. Gente

    Los Javis se separan tras trece años de relación

Los guionistas, directores y productores se mantendrán como pareja creativa en los diversos proyectos que tienen en marcha y los que lleguen en un futuro

  1. Cultura

    Ana Curra, Maika Makovski, Nat Simons y Lorena Margalló dan voz de mujer a Actual

El festival riojano, a punto de agotar las entradas de sus conciertos multitudinarios, completa el programa del resto de escenarios habituales

  1. Pelota

    Peio Etxeberria, el eterno aspirante

Javier Zabala llega por primera vez a la final del Cuatro y medio ante el navarro, que peleará por la chapela por tercer año seguido

  1. Fútbol femenino

    El DUX Logroño plantea cambiar su nombre

La directiva del conjunto riojano estudia desligarse de la compañía de eSports y empezar con un proyecto en solitario hacia su internacionalización

Más noticias en www.larioja.com

Publicidad

Top 50
  1. 1 Conrado Escobar retira a Miguel Sáinz como máximo responsable de Festejos
  2. 2 Los ladrones que volvían: entran tres veces en una granja hasta llevarse 77 corderos
  3. 3 Detenido un ladrón que forzaba las puertas y se movía por los tejados para robar en viviendas de Logroño
  4. 4

    Aspirantes a la oposición de escuelas infantiles describen otro «examen imposible»
  5. 5 España desconvoca a Lamine Yamal y va a la guerra contra el Barça
  6. 6 Excavaciones en la catedral calceatense dejan al descubierto restos humanos
  7. 7

    Salud defiende la «normalidad» en Radiología mientras siguen las críticas por una demora «excesiva»
  8. 8 Los hosteleros recurrirán ante los tribunales la nueva ordenanza de terrazas de Logroño
  9. 9 Víctor Manuel y El Chojin estarán en Logroño en los actos para «no olvidar lo que significa una dictadura»
  10. 10 Cancelado el vuelo del lunes de Madrid a Logroño «por razones técnicas»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Las noticias imprescindibles

Las noticias imprescindibles