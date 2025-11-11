Conrado Escobar retira a Miguel Sáinz como máximo responsable de Festejos La segunda reestructuración del alcalde del mandato modifica de nuevo el organigrama del gobierno local, con Laura Rivas sustituyendo a Laura Lázaro en la Concejalía, pasando a depender de Celia Sanz

Escobar, durante su comparecencia en la que ha explicado las modificaciones en el organigrama del ejecutivo local.

Javier Campos Logroño Martes, 11 de noviembre 2025, 10:16 | Actualizado 11:30h.

La convocatoria tenía hora, las 10.00; lugar, el salón de retratos del Ayuntamiento de Logroño; e incluso razón: explicar las modificaciones en el organigrama del ejecutivo local, segundas en lo que va de mandato. Y el alcalde de la capital de La Rioja, Conrado Escobar, según lo previsto, ya las ha desvelado: el área de Festejos sale de la de Promoción de la Ciudad para integrarse en la de Alcaldía y, por tanto, deja de depender directamente de Miguel Sáinz. Pese a los hechos, Escobar ha reforzado a Sáinz... de palabra.

El primer edil, un mes largo después de los sanmateos más polémicos que se recuerdan (y de los que ha desvinculado por completo su decisión), acomete la que es la segunda reestructuración de su equipo en lo que va de legislatura («ajustes para afrontar el final de la misma«, según sus propias palabras); con Laura Rivas, edil delegada de Estadística, Consumo, Emergencias y Comunicaciones y Cementerio, sumando Festejos, dejando a la actual delegada, Laura Lázaro, cuya maternidad está próxima, con Infancia, Educación y Juventud (que se unifican en una sola edil dentro del área de Familia, Servicios Sociales y Discapacidad).

Laura Rivas pasará a depender directamente de Celia Sanz, responsable del Área de Alcaldía, Gobernanza, Igualdad y Portavocía. Se da la circunstancia de que Miguel Sáinz, al poco de cumplirse el primer año de mandato, también fue sacrificado al frente de Logroño Deporte (tras la polémica por la subirá las tarifas por usar sus instalaciones y de las actividades, aunque esta interpretación tampoco tuvo nada que ver con la oficial) al integrar Deportes en Administración Pública, pasando a depender de Francisco Iglesias (junto a Interior y Proyectos Estratégicos).

«Necesitamos a uno de los más sólidos activos del PP centrado en la parte política, reforzando su papel como primer teniente de alcalde y portavoz y acelerando proyectos estratégicos» Conrado Escobar Alcalde de Logroño

Miguel Sáinz, por tanto, se mantiene al frente del Área de Promoción de la Ciudad, que se queda con Comercio, Turismo y Cultura. «Miguel Sáinz es el concejal de Promoción de la Ciudad y está haciendo una labor extraordinaria en su competencia, por lo que cuenta con mi respaldo tanto en Festejos como en todas las áreas que engloba dicha Promoción de la Ciudad», dijo el propio Escobar a Diario LA RIOJA hace ahora un mes.

Hoy, en ese mismo sentido, el alcalde Escobar se ha referido al primer teniente de alcalde Sáinz como unos de los «puntales políticos» de su equipo, por lo que tiene que centrar todos sus esfuerzos precisamente en esa «parte política» y más con los partidos mirando directamente a las elecciones de 2027. «Necesitamos a uno de los más sólidos activos del PP centrado en la parte política, reforzando su papel como primer teniente de alcalde y portavoz del grupo municipal, y su compromiso con proyectos de ciudad que tienen que ver con Comercio, Cultura y Turismo», ha añadido.

«Con este cambio perseguimos acelerar proyectos estratégicos como son el impulso definitivo al mercado de San Blas, al Centro de la Cultura del Rioja y al colegio de San Bernabé. Así como continuar intensificando la dinamización del sector comercial de la ciudad y preparar la candidatura para Capital Europea del Pequeño Comercio Minorista, en la categoría de Ciudad Vibrante en el año 2028», ha concretado Escobar.

«Ha sido una decisión compartida que conlleva mayor exigencia en la gestión e implicarnos con más intensidad si cabe... Debe enmarcarse dentro de la normalidad del servicio público» Conrado Escobar Alcalde de Logroño

Tales han sido los «ajustes en la estructura de gobierno» anunciados por el regidor municipal del PP, presentados a los medios de comunicación como una manera de «ordenar adecuadamente los recursos humanos de cara a una proyecto de ciudad que afronta el final de legislatura y, por tanto, precisa de una concentración de esfuerzos en tareas fundamentales con los logroñeses y Logroño como razón de ser de los mismos», amén de «por coherencia, por lo que ahora corresponde imprimir un ritmo más acelerado».

«Me rodea un equipo extraordinario, todas las personas del equipo están comprometidas con la ciudad, con los vecinos... un equipo diverso, intergeneracional, alineado con el proyecto de ciudad que estamos desarrollando», ha querido aclarar para evitar cualquier tipo de lectura negativa.

«Me mueve la ciudad, el interés de Logroño, acabar con los planes en marcha... un poderosísimo activo político como es Sáinz debe reforzar el papel más importante que puede desempeñar, el político. Y que decir de Rivas, una apuesta personal mía, si me permiten decirlo, que suma nuevas tareas a las que ya viene desempeñando... Somos un equipo y tenemos que seguir trabajando en beneficio de Logroño y los logroñeses», ha respondido a la pregunta concreta de si las pasadas fiestas de San Mateo han tenido algo que ver.

«Ha sido una decisión compartida que conlleva mayor exigencia en la gestión e implicarnos con más intensidad si cabe, como lo fueron los cambios anteriores... Debe enmarcarse, además, dentro de la normalidad del servicio público, de mejorar un proyecto, y se adopta con vocación de permanencia, claro», ha terminado con sus explicaciones.

Cabe recordar que las seis áreas del gobierno Escobar siguen siendo:

- Área de Pleno, Relaciones Institucionales y Participación Ciudadana (Leonor González Menorca).

- Área de Promoción de la Ciudad (Miguel Sáinz).

- Área de Alcaldía, Gobernanza, Igualdad y Portavocía (Celia Sanz).

- Área de Administración Pública, Interior y Proyectos Estratégicos (Francisco Iglesias).

- Área de Urbanismo, Espacio Público y Ciudad Circular (Iñigo López-Araquistáin).

- Área de Políticas de Familia, Servicios Sociales y Discapacidad (Patricia Sainz).