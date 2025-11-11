Los Premios del Campo ya conocen el nombre de los nuevos galardonados

Los Premios del Campo, en su edición 2025, ya tienen ganadores. El jurado se ha reunido este martes por la tarde para, después de haber estudiado previamente cada una de las candidaturas, hacer una puesta en común y consensuar a los galardonados.

En esta edición de los premios (organizada por Diario LA RIOJA y CaixaBank, con el patrocinio de Gobierno de La Rioja y la Universidad de La Rioja-EUGI) como ya ocurrió hace doce meses, y como fiel reflejo a lo que ocurre en el ámbito del sector primario, la mujer está muy bien representada.

El premio a la mujer emprendedora –que obviamente siempre tiene un carácter femenino– ha recaído en Soledad Fernández Daroca. Nieta, hija y esposa de agricultores, esta mujer no ha querido nunca que el suyo fuera un papel secundario en el campo.

Los premiados Cooperativa/ empresa: Viñedos de Aldeanueva

Agricultor/a profesional: Pedro Arce

Mujer emprendedora: Soledad Fernández Daroca

Juventud: Clara Sarramián

Mejor alimento: Alubia de Anguiano

Agricultura Sostenible UR-EUGIFT: El Colletero

Otros premios

Premio a la trayectoria: Se hace público en la gala. Lo otorga Diario LA RIOJA

Premio Innovación: Se desvela en la gala. Lo otorga CaixaBank

Pero además, el premio Juventud también ha sido para otra mujer, Clara Sarramián, que se ha convertido en una 'agroinfluencer'. Además de desarrollar su labor profesional en Varea, recogiendo el testigo familiar, divulga –a través de las redes sociales– la actividad que desarrolla y desde ellas, también pone a la venta los productos que cultiva.

La convocatoria de este año incluía un premio nuevo a la Agricultura Sostenible UR-EUGIFT que ha sido para El Colletero, una asociación de Nalda (con marcado carácter femenino) que apuesta por la economía circular, comercio justo, memoria biocultural y kilómetro cero; y que ha conseguido el sello de ecológico para la mermelada que elaboran con las frutas de sus propias huertas.

Además, el agricultor y técnico de Rodezno, Pedro Arce, recibirá el día 20 el premio al Agricultor Profesional ahora que su actividad laboral toca a su fin; la Alubia de Anguiano –símbolo gastronómico del Alto Najerilla– ha sido elegida como el mejor alimento y Viñedos de Aldeanueva como la mejor empresa/cooperativa.

Durante la gala del día 20, Diario LA RIOJA desvelará el Premio a toda una vida y CaixaBank, el de Innovación.