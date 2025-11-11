LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

P.N.

Detenido un ladrón que forzaba las puertas y se movía por los tejados para robar en viviendas de Logroño

El presunto autor de los hechos consiguió hacerse con efectos personales y de valor, como bolsos con documentación, tarjetas de crédito, joyas y más de 2.300 euros en efectivo

La Rioja

Martes, 11 de noviembre 2025, 08:39

La Policía Nacional ha detenido al presunto autor de varios robos en viviendas del centro de Logroño. El arrestado accedía a los domicilios por el procedimiento del escalo: forzaba las puertas de las terrazas que daban al interior de las habitaciones sin importarle que hubiera moradores en su interior en el momento de la sustracción.

Los hechos tuvieron lugar entre el 21 y el 26 de octubre. El ladrón cometía los robos en horas diurnas, sin importar que hubiera personas en el interior de los domicilios, por lo que en ocasiones se llegó a encontrar con las víctimas que se dirigían a la estancia a la que había accedido al oír los ruidos.

El presunto autor consiguió hacerse con efectos personales y de valor que encontraba en los domicilios, como bolsos con documentación y tarjetas de crédito, joyas y dinero. En uno de ellos consiguió sustraer 2.300 euros en efectivo.

El grupo de investigación tiene indicios de que el detenido se movía por los tejados de los patios interiores de los edificios situados en el centro de Logroño para desplazarse por ellos de unos a otros hasta las terrazas que le permitían entrar en las habitaciones de las viviendas.

El detenido, al que se le imputan 6 robos con fuerza en el interior de domicilios, es un varón de unos 50 años al que le constan numerosos antecedentes policiales por hechos contra el patrimonio. Tras pasar a disposición judicial, el juez competente ha ordenado su ingreso en prisión.

