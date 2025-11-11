Roban 77 corderos en una explotación ganadera de Santo Domingo La Guardia Civil ha detenido a tres hombres como presuntos autores del delito

La Rioja Martes, 11 de noviembre 2025, 10:10 | Actualizado 10:42h.

Tres hombres, con edades comprendidas entre los 28 y los 37 años, han sido detenidos por la Guardia Civil como presuntos autores de delitos tres delitos de robo con fuerza y uno en grado de tentativa, todos ellos cometidos en una misma explotación ganadera. En total, sustrajeron 77 corderos, con un peso aproximado de entre 35 y 40 kilos cada uno, valorados en unos 13.660 euros.

La investigación comenzó el pasado 12 de mayo, tras una denuncia presentada en Santo Domingo de la Calzada por el robo de 50 corderos en una explotación ganadera. Los autores regresaron el 19 de mayo y sustrajeron otros 13 animales. Volvieron a actuar el 31 de mayo, haciéndose con 14 corderos más. Finalmente, el 1 de junio intentaron acceder nuevamente con la intención de robar otros seis corderos, pero, al asustarse, huyeron del lugar sin llegar a consumar el robo.

Tras la investigación inicial de la Policía Judicial de la Guardia Civil en Haro, junto a efectivos de Santo Domingo de la Calzada, se procedió al despliegue de un dispositivo operativo en la zona afectada. Los datos recabados permitieron centrar las investigaciones en un vehículo sospechoso que había sido visto en las inmediaciones de la explotación ganadera antes, durante y después de los robos. Por ello, las actuaciones se orientaron a la identificación del turismo y de sus ocupantes.

Finalmente, el análisis de toda la información recopilada, junto con el estudio minucioso de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, permitió la plena identificación de los autores de los robos.

Estos individuos accedían a la zona durante la madrugada, a bordo de un vehículo que estacionaban a escasos metros de la entrada a la explotación ganadera. Una vez allí, forzaban el cierre perimetral y accedían al interior, donde capturaban los corderos y los transportaban a hombros o arrastrándolos hasta el vehículo, antes de huir del lugar.

Los detenidos, junto con las diligencias instruidas, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.