Nat Simons, en concierto. LR

Ana Curra, Maika Makovski, Nat Simons y Lorena Margalló dan voz de mujer a Actual

El festival riojano, a punto de agotar las entradas de sus conciertos multitudinarios, completa el programa del resto de escenarios habituales

J. Sainz

Martes, 11 de noviembre 2025, 11:25

Comenta

Actual 2026 suma a Ana Curra, Maika Makovski, Nat Simons y Lorena Margalló a su programación musical. Serán algunas de las protagonistas en escenarios como la Sala Fundición, el Círculo Logroñés, las Bodegas Franco-Españolas o el Museo Würth, espacios habituales en el festival riojano, que este martes ha presentado el resto de la programación musical.

Los conciertos multitudinarios ya anunciados, en el Palacio de Deportes y Riojafórum, están a punto de agotar las localidades, mientras se acaban de poner a la venta las entradas para los recién presentados en el resto de formatos: Coffe Party (en Wine Fandango), Vermú Torero (Franco-Españolas), Café Cantante (Círculo Logroñés), Museo Würth, Sala Fundición, Actual Urbano (Gota de Leche), Guerra de Bandas (Sala Fundición) y Actual DJ (Pub Maldeamores).

Las matinales de Wine Fandango pasan a llamarse Coffe Party y tendrán dos actuaciones (con entrada libre): la performer, cantante y DJ granadina Vinila Von Bismark (viernes 2) y el DJ holandés de Barcelona Mart Reinders 'Martista' (sábado 3).

En actualización

La redacción de LA RIOJA trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.

