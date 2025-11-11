LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Peio Etxeberria se prepara para golpear la pelota con su mano derecha. Justo Rodríguez
Pelota

Peio Etxeberria, el eterno aspirante

Javier Zabala llega por primera vez a la final del Cuatro y medio ante el navarro, que peleará por la chapela por tercer año seguido

Luismi Cámara

Luismi Cámara

Logroño

Martes, 11 de noviembre 2025, 07:43

Comenta

La final será durísima, toque el que toque», avisaba Javier Zabala pocos minutos después de pasar por encima de Joseba Ezkurdia en la primera de ... las semifinales del Cuatro y medio. El logroñés doblegó al de Arbizu por un clarísimo 6-22 en el frontón Ogueta de Vitoria en un partido en el que el pelotari riojano exhibió un físico descomunal y una calidad suprema.

