Peio Etxeberria, el eterno aspirante

La final será durísima, toque el que toque», avisaba Javier Zabala pocos minutos después de pasar por encima de Joseba Ezkurdia en la primera de ... las semifinales del Cuatro y medio. El logroñés doblegó al de Arbizu por un clarísimo 6-22 en el frontón Ogueta de Vitoria en un partido en el que el pelotari riojano exhibió un físico descomunal y una calidad suprema.

Quedaba entonces por disputarse la segunda eliminatoria en el Atano de San Sebastián entre Altuna III y Peio Etxeberria. La victoria fue para el de Cenoz por 9-22, dejando fuera al gran favorito al título, que había llegado al enfrentamiento con dudas físicas, aunque eso no desmerece el triunfo del segundo finalista.

Así, el navarro se ganaba la oportunidad de pelear por la chapela en la jaula por tercera ocasión consecutiva. Peio Etxeberria se volvía a confirmar como uno de los grandes especialistas de la distancia de los últimos años.

Quedan todavía 650 entradas por vender para la final El ritmo de la venta de entradas para la final del Cuatro y medio se ha ralentizado. A falta de seis días para la disputa del choque cumbre quedaban 650 por vender de todos lo precios. El mayor número son las de cancha, las más caras –123 euros–. Los asientos están situados en los dos sectores más alejados del frontis. También quedan algunas butacas en el más cercano. En el resto de los pisos laterales la demanda ha sido buena y tan solo restan dos localidades en el segundo, a 67 euros, y 24 en el tercero –a 41 euros–. El rebote no ha tenido tanto éxito hasta el momento. Es la zona más alejada de la zona de juego y la que tiene una visión diferente. En el de cancha quedan 47 asientos, a 52 euros, mientras que entre el segundo y en el tercero son cerca de 300 las plazas libres.

Los resultados obtenidos en este torneo han mostrado una evolución evidente en el juego y en los resultados del delantero de Cenoz, que ya es toda una referencia seis años después de que debutara en el Cuatro y medio. Desde entonces, su crecimiento sobre el frontón ha hecho que su nombre sea ya un fijo en los cuadros finales, aunque todavía le queda un paso por dar para integrar la lista de ilustres que componen los campeones que ha dado la historia del torneo.

En este campeonato, cayó Peio Etxeberria en el arranque de la liguilla de cuartos de final por 22-18 en el partido disputado en Villaba el 10 de octubre, frente a Jaka. En la segunda jornada empezó la serie de buenos resultados y victorias contundentes.

En Amorebieta superó por 22-6 a Larrazabal, mientras que en el partido que definía la primera plaza no tuvo problemas para imponerse a Ezkurdia por 10-22. A este choque llegó el de Arbizu ya clasificado y parecía que ser segundo le permitía el cruce más sencillo ya que en el otro grupo Javier Zabala se había asegurado la primera plaza tras no poder jugar Altuna contra el riojano en la última jornada por la lesión que aparentemente le mermó también el la semifinal ante Etxeberria este domingo. Los jueces de la competición tomaron la determinación de dar el triunfo al logroñés frente al amezquetarra por 22-0.

Visto lo visto, Ezkurdia eligió mal a su rival porque se llevó un buen repaso por parte del capitalino y ahora la final definirá un nuevo campeón del Cuatro y medio.

El delantero de Cenoz cerró con contundencia ante Altuna su pase al partido definitivo que tendrá lugar este domingo, 16 de noviembre, en el frontón Bizkaia de Bilbao en un festival que dará comienzo a las 17.00 horas.

Ahora bien, antes de jugar ante el amezquetarra, Peio aseguró que sus sensaciones no habían sido «tan buenas como en ediciones anteriores. Quizá el año pasado llegué con más confianza». Pues parece que, a pesar de sus palabras, se presentará en Bilbao en su mejor momento del año en el duelo más importante.

Además, el navarro cuenta con una experiencia importante que le falta al riojano y que intentará hacer valer en la final, aunque de momento no le haya servido de nada. Etxeberria, que sí que sabe lo que es colocarse la chapela en el Campeonato de Parejas (ganó con Zabaleta a Altuna y Martija en la final de 2024 en el Navarra Arena) cuenta con dos subcampeonatos en el Cuatro y medio.

En 2023 se estrenó en la final ante el de Amézqueta y pagó la novatada. 22-9 le ganó Altuna, que sumaba así su cuarto título en la jaula. En 2024 estuvo más cerca, pero tampoco fue suficiente. Laso le ganó por 22-19, dejándole de nuevo con la miel en los labios.

Es un buen currículo el que presenta Peio Etxeberria antes de medirse a Javier Zabala y seguro que quiere hacerlo brillar más con este título y abandonar también así su condición de meritorio y eterno aspirante que le seguiría acompañando en el caso de volver a ceder en el último y decisivo combate del torneo. Ezkurdia y Altuna le dan como «ligeramente favorito» en una final que consideran «muy abierta». Eso sí, también resaltaban las «condiciones» con las que el riojano cuenta para ser importante en esta distancia.

Ahora bien, Peio se va a encontrar a un Zabala crecido. El logroñés, poco dado a los excesos en las celebraciones, se mostró especialmente emocionado tras conseguir el pase a la final. Pero en las declaraciones posteriores al partido ante Ezkurdia ya mostró su ambición por ganar: «Llegados a este punto, tenemos ganas de ganar. Somos pocos los riojanos que hemos llegado hasta aquí y no nos conformamos. Vamos a por la chapela, cueste lo que cueste».